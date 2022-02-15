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Губерниев: Латыпова поддержали публично соперники, но не спортсмены сборной России

15.02.2022, 21:13 |

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поддержке российского биатлониста Эдуарда Латыпова после неудачи в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Губерниев: Латыпова поддержали публично соперники, но не спортсмены сборной России
  • РИА Новости

«Обратите внимание, Латыпова поддержали публично соперники, журналисты, болельщики! И совсем не видно и не слышно поддержки спортсменов олимпийской сборной России», — написал Губерниев в своём в Telegram-канале.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд. 

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее Рабинер заявил, что, глядя на 15-летнюю Валиеву, Латыпову должно быть ещё более стыдно.

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