Ягудин: короткой программой нельзя выиграть турнир, но можно его проиграть

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на Играх в Пекине.

«Щербакова показала чистый прокат, хотя и в новых ботинках. Мы увидели только два безошибочных выступления: у неё и у Каори Сакамото. Анечка — молодец, всё надёжно, спокойно, но на нерве, в хорошем смысле этого слова. Трусова упирается и идёт на тройной аксель. Правильно это или нет, решать будет она и тренерский штаб. Но мы помним, как Саша попробовала более простой, надёжный контент на прошлом чемпионате мира и тоже был срыв. После выступления она сказала тренерам, что ищет гармонию в голове и мышцах для исполнения тройного акселя. Так что ждём, когда он уже получится. Эта ошибка — не новость для нас, хотя и неприятно», — сказал Ягудин RT.

Также бывший фигурист выразил мнение, что ошибка Валиевой на тройном акселе является следствием нервов.

«У Валиевой есть запас на тройном акселе, поэтому, как бы её ни вываливало во время прыжка, есть возможность всё подправить. Но и у Камилы сегодня не до конца получилось это сделать, подставила ногу. Если говорим про неё, то, безусловно, ошибка из-за нервов. Последние дни все были на нервах, но через что она сейчас проходит, я не представляю. Самое главное, она вышла на лёд и мы насладились её выступлением. Камила — лидер после короткой программы. Подводя итог, скажу так: короткой программой нельзя выиграть турнир, но можно его проиграть. Так вот, наши девушки сделали всё, чтобы никого потом не догонять. Сейчас результаты плотные и компактные. Россиянки в лидерах. Всё решит произвольная», — добавил Ягудин.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, Александра Трусова (74,60) — четвёртой.

Ранее сообщалось, что Щербакова впервые прокомментировала скандал вокруг допинг-пробы Валиевой.