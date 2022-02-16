Валиева, Щербакова и Трусова пропустили вечернюю тренировку перед ПП на Олимпиде

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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова пропустили вечернюю тренировку в преддверии произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

Все трое приняли участие в дневной тренировке перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

17 февраля определится победительница в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) — вторая, а Каори Сакамото занимает третью позицию (79,84). Александра Трусова — четвёртая (74,60).

Ранее Кондратюк рассказал о поддержке Камилы Валиевой, которая оказалась в непростой ситуации на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы.