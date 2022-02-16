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Кондратюк — о поддержке Валиевой: если бы у меня была возможность, остался бы на Олимпиаде

16.02.2022, 18:31 |

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о поддержке Камилы Валиевой, которая оказалась в непростой ситуации на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы.

Кондратюк — о поддержке Валиевой: если бы у меня была возможность, остался бы на Олимпиаде
  • AP

«Не знаю, насколько сильно я помогал Камиле, но я старался делать всё, что было в моих силах. Как она себя чувствует, это уже неважно. Если бы у меня была возможность, остался бы до конца на Олимпиаде», — цитирует Кондратюка «Чемпионат».

Напомним, что Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Валиева рассказала о поддержке тренеров, Кондратюка и пользователей интернета.

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