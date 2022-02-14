Валиева рассказала о поддержке тренеров, Кондратюка и людей в интернете

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о поддержке людей после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

«Когда я открываю Instagram, я вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!». Тренеры меня поддерживают, всё окружение меня поддерживает. Марк Кондратюк тоже поддерживает», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.

Она также рассказала, что думала, останется без поддержки, но её близкие не оставили Валиеву одну в такой ситуации.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Валиева расплакалась во время интервью Первому каналу.