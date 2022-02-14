Валиева расплакалась во время интервью Первому каналу

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Российская фигуристка Камила Валиева не смогла сдержать слёз во время интервью Первому каналу из-за допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

Российская фигуристка впервые прокомментировала историю о положительной допинг-пробе. Во время интервью Валиева не смогла сдержать слёз.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях. Апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Ковтун поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.