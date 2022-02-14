Ковтун надеется, что Валиева станет по-спортивному немного злее

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Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Я могу лишь надеяться, что эта вся ситуация сыграет в плюс и Камила будет по-спортивному немного злее, откатает ещё лучше, чем могла бы», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Он добавил, что Анна Щербакова поменяла коньки в преддверии короткой программы. По мнению Ковтуна, это неприятная ситуация для спортсмена. Но при этом он верит в силу духа российских фигуристок.

В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.

Ранее Валиева поделилась эмоциями после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.