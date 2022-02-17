Кошмар Валиевой, жалоба Фаткулиной, сюрприз от Плешковой и отставка Беланова: чем запомнился 13-й день Игр

| Владимир Зайвый

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады в Пекине. Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова взяли золото и серебро в соревновании женщин. А вот Камила Валиева в произвольной программе не справилась с давлением и опустилась на итоговое четвёртое место. Конькобежке Ангелине Голиковой не хватило всего 0,1 секунды, чтобы взять награду. Её коллега Ольга Фаткулина пожаловалась на плохие условия жизни на Играх. А главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов подал в отставку после неудачного выступления подопечных.

Две медали в фигурном катании

Главным событием 13-го дня Олимпиады стала произвольная программа в фигурном катании у женщин. Было очевидно, что Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова не только принесут стране медали, но и могут занять все места на пьедестале. К сожалению, этого не произошло. Выигравшая короткий прокат Валиева всё-таки не справилась с давлением и, совершив целый ряд ошибок, опустилась на итоговое четвёртое место, пропустив вперёд японку Каори Сакамото.

Чемпионкой стала Щербакова, а сразу вслед за ней расположилась Трусова, сделавшая пять четверных прыжков. Россия добавила в свою копилку две награды и по общему количеству медалей продолжает идти второй (5 — 9 — 12), уступая только Норвегии (14 — 7 — 8). А вот по числу побед страна идёт на девятой строчке.

Зато с избытком у россиян в Пекине обидных четвёртых мест. Совсем немного, чтобы попасть в первую тройку, не хватило конькобежке Ангелине Голиковой на дистанции 1000 м. В борьбе за бронзу она всего 0,1 секунды уступила американке Бриттани Боу.

Победа Канады в женском хоккее

Также в четверг состоялся первый финал в хоккее. Канада и США определили сильнейшего в женском турнире. «Кленовые листья» считались явными фаворитами, поскольку одержали в Пекине шесть побед в шести матчах, в том числе забросив 21 шайбу в ворота Швеции и Швейцарии в плей-офф. Звёздно-полосатые действовали не столь уверенно, а также уступили соседкам на групповой стадии.

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В результате канадки ожидаемо взяли верх, но для того, чтобы одержать победу, им пришлось приложить усилия. Хотя поначалу казалось, что никаких проблем не возникнет. Уже после первого периода подопечные Троя Райана вели 2:0. Один из голов записала себе в актив опытная Мари-Филип Пулен. Благодаря этому нападающей удалось войти в историю. Она стала первым человеком как в женском, так и в мужском хоккее, отличившимся в четырёх финалах ОИ. Более того, в середине матча Пулен оформила дубль.

Однако американки не опустили рук и обрушили на именитых оппоненток шквал атак. Удивительно, но они перебросали соперниц почти вдвое: 40 против 21. Но выше всяких похвал действовала на последнем рубеже Энн-Рене Дебьен, совершившая 38 сейвов.

В итоге незадолго до второго перерыва её пробила Хилари Найт, причём сделала это в меньшинстве. У действующих чемпионок оставалось достаточно времени, чтобы спастись. Но в заключительном периоде удача оказалась не на их стороне, ведь шайба упорно не шла в ворота. Сократить отставание до минимума удалось, лишь сняв вратаря. Но произошло это за 13 секунд до финальной сирены. Так женская сборная Канады частично реабилитировалась за провал мужчин-соотечественников и в пятый раз в истории завоевала золотые олимпийские медали.

А женская сборная России по кёрлингу в четверг бесславно завершила выступление на Олимпиаде. В последнем матче группового этапа команда уступила Великобритании, которой необходимо было добиваться успеха, чтобы выйти в плей-офф. Коллективу под руководством скипа Алины Ковалёвой удалось дать бой фавориту. На протяжении большей части встречи британки не могли оторваться в счёте. Всё решилось только в предпоследнем энде, который они выиграли с преимуществом в четыре камня. Итоговый счёт — 9:4.

Вечером же состоялись полуфиналы мужского турнира. Главной неожиданностью стал вылет действующих чемпионов из США. Они уступили набравшим отличный ход в Пекине британцам — 4:8. В финале конкуренцию им составят шведы, которые в Пхёнчхане завоевали серебро. На пути к решающему противостоянию скандинавы с преимуществом всего в два камня обыграли Канаду — 5:3.

14-е золото Норвегии

В горнолыжном спорте завершились все личные соревнования — в программе теперь остался только командный турнир. Предпоследний комплект наград разыгрывался в женской комбинации, где сборную России представляла Юлия Плешкова. Особых шансов на награды у неё не было, но ей удалось кое-чем удивить.

Уроженка Камчатки заняла десятое место, показав 14-е время в скоростном спуске и 11-е в слаломе. Для российских горнолыжников это уже второе попадание в десятку на этой Олимпиаде, а для женской сборной — лучший результат за последние 24 года. В 1998 году Светлана Гладышева была пятой в скоростном спуске.

Показать такой результат отчасти помогли соперницы — в комбинации было заявлено всего 26 спортсменок, и почти половина из них не смогли закончить соревнования. В их числе оказалась и одна из лучших горнолыжниц мира Микаэла Шиффрин из США — звезда этого вида спорта так и осталась без личных наград.

Золото и серебро завоевали швейцарки Мишель Жизин и Венди Хольденер. Представители этой страны одержали уже пятую победу в горнолыжном спорте и показали лучший результат в истории Олимпиад. При этом всё золото выигрывали разные спортсмены. Третьей стала итальянка Микаэла Бриньоне, добавившая бронзу к серебру в гигантском слаломе.

Без медалей остались россиянки и в ещё одной похожей дисциплине — ски-кроссе. Здесь у сборной было сразу четыре спортсменки, но почти все они выбыли на стадии 1/8 финала. Дальше прошла только Анастасия Чирцова, у которой уже был подобный опыт на прошлой Олимпиаде. В этот раз ей удалось некоторое время держаться на втором месте, но в итоге она финишировала четвёртой. Золото завоевала действующая чемпионка мира Сандра Неслунд из Швеции, серебро отошло победительнице Игр в Сочи Мариэль Томпсон из Канады, а бронзовым призёром стала немка Даниэла Майер — она получила награду после дисквалификации швейцарки Фанни Смит.

Во фристайле также состоялась квалификация в женском хафпайпе. Россию представляла действующая чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя Александра Глазкова. Для неё это был первый взрослый старт в карьере, и она едва не прошла в финал — с двумя хорошими прогонами уроженка Миасса заняла 14-е место. До первой дюжины не хватило всего 2,25 балла. При этом Глазкова выступала со сломанным пальцем.

«Изначально планировали сделать программу сложнее, но опыта не хватает. Вторую попытку я немного поменяла, чему очень рада, потому что трюки получились качественнее, и я заработала больше баллов. Первой попыткой довольна не сильно, было несколько помарок. Буду работать дальше: хочу чистить, усложнять и корректировать свою программу. На следующей Олимпиаде обязательно будет «вау». Думаю, от меня можно ожидать намного больше, чем сейчас», — сказала Глазкова «Матч ТВ».

Также в четверг был разыгран последний комплект наград в лыжном двоеборье. Представители десяти стран соперничали в эстафете. К сожалению, россиян среди них не оказалось. Первую часть — прыжки с большого трамплина — выиграли австрийцы. Они набрали 475,4 балла и ровно на шесть очков опередили ближайших преследователей из Норвегии.

Однако слабым местом промежуточных лидеров стала гонка 4 по 5 км. Они показали четвёртое время и выпали из призовой тройки. Скандинавы, напротив, пробежали быстро и завоевали золото, оставив позади Германию и Японию. Норвежцы на Играх-2022 одержали уже 14 побед и повторили рекорд по количеству наград высшей пробы на отдельно взятых зимних ОИ. В Ванкувере такое количество золота собрала Канада, а в Пхёнчхане — Германия и Норвегия. В Пекине у команды есть все шансы переписать достижение.

Завершение карьеры украинской лыжницей и сломанный зуб Чибисова

Накануне на Олимпиаде разгорелся серьёзный допинговый скандал. В пробе украинской лыжницы Валентины Каминской были обнаружены сразу три запрещённых вещества: местеролон, метилгексанамин и гептаминол. Спортсменка не блистала результатами в Пекине: в спринте показала 70-е время, а в гонке на 10 км классикой — 79-е.

В четверг опытная спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором объявила о завершении карьеры.

«Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица земли», — написала Каминская.

Лыжница заверила: она никогда бы не стала принимать запрещённые препараты намеренно. Но, по её словам, собрать доказательную базу, чтобы подтвердить свою невиновность, у неё не получится.

«Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала», — добавила украинка.

Между тем в России успели принять первые оргвыводы по итогам Олимпиады. Не успела женская команда по кёрлингу провести последний матч, как стало известно об отставке главного тренера Сергея Беланова. По словам специалиста, он сам попросил об уходе, и его просьба была удовлетворена руководством ФКР.

«Это провал. Нужно извиниться за выступление нашей женской команды, мы не оправдали надежд болельщиков, специалистов, да и самих спортсменов. Логична отставка Беланова. Дальнейшее решение будет за исполкомом, он пройдёт сразу после Олимпиады», — заявил ТАСС президент федерации Дмитрий Свищёв.

Мужская сборная России по хоккею серьёзных поводов для критики пока не даёт. Она вышла в полуфинал и в пятницу сыграет с Швецией. В четверг же состоялась предматчевая тренировка. Не принял участие в ней лишь нападающий Сергей Андронов, чьё место в третьем звене занял Артур Каюмов. Генеральный менеджер команды Илья Ковальчук отметил, что спортсмен восстанавливается.

Проблемы со здоровьем возникли также у форварда Андрея Чибисова. В противостоянии с Данией ему выбили зуб. Однако это не помешает игроку выйти на лёд.

«Бежал по правому борту, мне выбивают зуб, а стоящий рядом судья… Ничего не видел. Пока без зуба. Всё нормально, буду в России — сделаю», — подчеркнул Чибисов.

Наконец, самой громкой цитатой дня отметилась конькобежка Ольга Фаткулина. Завершив выступление на дистанции 1000 м, она жёстко раскритиковала условия на Олимпиаде.

«Это дно, жаль молодых. На стадионе атмосфера хорошая, а в остальном… В столовой кормят одинаково, еда однообразная. Пришла на завтрак — хлеба нет. Потом принесли, но мне уже не надо. Грёбаный Китай. Мне жаль молодых, которые приехали — тусовки нет, праздника нет, атмосферы нет. Волонтёры пытаются что-то сделать, но это не то», — поделилась негативными впечатлениями спортсменка.