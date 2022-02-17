Губерниев заявил, что ждёт золота от российских биатлонистов в масс-старте

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от биатлонных масс-стартов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я верю в золото. Надеюсь на медали и у девушек, и у мужчин. Все могут выступить достойно. Можем взять медали. Можем победить. Я этого команде и желаю. Будем болеть, у нас есть всё, чтобы заехать в призы», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Женский и мужской масс-старты на Играх в Пекине пройдут 18 февраля. У женщин из россиянок выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич, а у мужчин — Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее сообщалось, что женский биатлонный масс-старт на Играх-2022 перенесён на 18 февраля.