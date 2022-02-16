Восьмая медаль Большунова и полный комплект Непряевой: россияне завоевали две бронзы в командном спринте на ОИ

| Владимир Зайвый

Российский лыжник Александр Большунов в восьмой раз подряд поднялся на олимпийский пьедестал почёта. Вместе с Александром Терентьевым он завоевал бронзу в командном спринте. Отчасти виной тому, что дуэт не смог побороться за золото, стало падение в полуфинале. В аналогичной дисциплине у женщин Наталья Непряева до последних метров дистанции боролась с соперницами, но прибежала лишь третьей. Тем не менее она собрала в Пекине полный комплект наград, а её напарница по забегу Юлия Ступак завоевала вторую медаль.

Падение Терентьева

В лыжных гонках нет более неоднозначной дисциплины, чем командный спринт. С одной стороны, она соответствует своему названию и требует от спортсменов умения выжимать максимум на коротких дистанциях. С другой, пробежать в течение дня нужно гораздо больше, чем обычно требуется от спринтеров. Не похоже это и на обычную эстафету, так как выходить на трассу каждому участнику приходится по три раза, причём некоторым — дважды за день. Выбор состава и тактики из-за этого могут быть самыми разнообразными и непредсказуемыми.

Более того, промежуточный успех одного спортсмена может быть перечёркнут одной-единственной ошибкой второго, которую порой сложно исправить. И особенно обидно становится, если такое случается ещё до медального забега. Именно это едва не произошло со сборной России, которая в мужских соревнованиях была претендентом на победу.

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В команду вошли Александр Большунов и Александр Терентьев — лучший дистанционщик мира, выигравший в Пекине два золота и серебро, и бронзовый призёр личного спринта. С учётом того, что оба прекрасно бегают необходимым для этих стартов классическим стилем, именно такой состав был нужен, чтобы бросить вызов норвежцам Эрику Вальнесу и Йоханнесу Клебо.

Только эта дуэль могла бы и не состояться. В полуфинале, который обычно превращается в пустую формальность, Терентьев упал на своём втором этапе. Он вернул эстафету Большунову только десятым, так что времени и, главное, дистанции на спасение почти не оставалось. К счастью, худший вариант не воплотился в жизнь. Большунов успел подняться на пятое место, которого хватило Терентьеву для выхода в финал.

Этот рывок Большунову было бы уместнее применять в главном забеге, где его соперником, кроме Вальнеса, был ещё и чемпион классической разделки Ийво Нисканен. Российский лыжник несколько раз пытался убежать от них в горку, но каждый раз норвежец вовремя отыгрывал просвет. Всё, что смог сделать Большунов на этой короткой и достаточно простой трассе, — это отсечь от борьбы за медали всех лыжников, кроме Вальнеса и Нисканена.

Терентьеву оставалось решить с Йоханнесом Клебо и финном Йони Мяки, какие кому достанутся медали. У россиянина был козырь в виде заключительного подъёма перед финишной прямой, но стоило ему там раскрыться, как Клебо заработал на полную мощь. Норвежец уже там создал себе отрыв, который позволил ему спустя минуту отпраздновать пятую в карьере золотую олимпийскую медаль. С учётом серебра в эстафете и бронзы в разделке он стал самым титулованным лыжником в истории после своего великого соотечественника Бьорна Дэли.

Обошёл Терентьева и Мяки. На подходе к финишной прямой он занял позицию перед россиянином и оставался впереди до конца дистанции. Он помог Нисканену выиграть уже третью медаль в Пекине и пятую за карьеру. Сборная России же стала бронзовым призёром и продолжила медальную серию в командном спринте — ни разу ещё в этой дисциплине россияне не опускались ниже третьего места. Терентьев признался, что выиграть более ценную медаль помешала усталость после полуфинала.

«Мы боролись за золото, но и бронзе очень рады. Чего не хватило мне на финише? Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале и у нас было мало времени на восстановление. На финишной прямой меня уже не хватило, мышцы сильно закислились. Падение обошлось без последствий, всё нормально. Настроение — среднее, хотелось бы лучше, но и третье место очень хорошее. Я больше никаких гонок не бегу», — сказал Терентьев «Чемпионату».

Большунову эта медаль позволила в очередной раз переписать историю. Во-первых, он стал третьим в истории лыжником, который завоевал восемь наград на Олимпийских играх — большего среди мужчин добивались только Дэли (12) и швед Сикстен Йернберг (9). Во-вторых, российский лыжник ещё ни разу не оставался без медали в олимпийских гонках, в которых он участвовал. Он продолжает идти по графику Любови Егоровой, которая не спускалась с пьедестала почёта рекордные девять раз подряд с момента своего первого старта. В-третьих, Большунов стал лишь вторым лыжником в истории, который дважды выиграл четыре медали на одной Олимпиаде. Здесь его тоже опередил Дэли.

Сенсация от немок

В соревнованиях женщин в командном спринте россиянки числились одними из фавориток, но не столь явными, как мужчины. Да, в составе значились олимпийские чемпионки в эстафете Юлия Ступак и Наталья Непряева, но и у соперниц было кем похвастать. Невероятно мощные по составу пары сформировали Швеция, Финляндия, Швейцария, США и Норвегия. Не стоило после серебряного чуда в эстафете сбрасывать со счетов и Германию.

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Норвежки, правда, очень рано выбыли из борьбы. Ещё на третьем этапе финала Тириль Венг, находясь в толпе соперниц, сломала палку и сильно отстала от лидеров забега. Хотя ещё не прошла даже половина гонки, навёрстывать упущенное оказалось поздно. С каждым этапом круг претендентов на медали сокращался, и даже с целым инвентарём норвежским лыжницам было не на что надеяться.

К предпоследнему этапу в лидирующей группе остались пятеро лыжниц, в числе которых была и Ступак. Ждать такого же судьбоносного рывка, как в эстафете, было сложно — к тому времени она уже пробежала больше, чем требовалось в той гонке. Соперницы же были более отчаянными. Немка Катарина Хенниг, финка Кертту Нисканен и американка Рози Бреннен перед последней передачей эстафеты оторвались на пару секунд, что в такой нервной гонке могло привести к определённым последствиям.

Но для Непряевой не составило труда догнать беглянок, а за ней пошла вперёд и олимпийская чемпионка в спринте Йонна Сундлинг из Швеции. Они были локомотивом лидирующей группы, который нёсся к финишу и собирался там разыграть золото и серебро, как и предрекали эксперты. Однако неожиданно в их спор вмешалась немка Виктория Карл. Она не только удержалась за россиянкой и шведкой, но и невероятно мощным ускорением обошла их обеих на финише.

Золото сенсационно досталось Германии, у которой не было побед в лыжных гонках уже 12 лет. Сундлинг принесла Швеции серебро, а сборной России досталась ещё одна бронза. Непряева собрала у себя все виды наград в Пекине после золота в эстафете и серебра в скиатлоне. Для Ступак же медаль в командном спринте стала второй на этих Играх и четвёртой за карьеру.