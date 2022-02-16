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Крянин — о бронзе российских лыжниц на Играх-2022: бились достойно

16.02.2022, 13:46 |

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал бронзовые медали Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Крянин — о бронзе российских лыжниц на Играх-2022: бились достойно
  • РИА Новости

«Ещё одна медаль, и она трудовая. Нам противостояла сильная команда Швеции, которая была фаворитом в спринтерских гонках. Наши девчонки бились достойно, они молодцы», — цитирует РИА Новости Крянина.

Он отметил действия Натальи Непряевой, которая смогла сделать на своём этапе большой отрыв от соперниц. Действия лыжницы позволили российской команде финишировать в призах.

Российские лыжницы преодолели дистанцию гонки за 22 минуты 10,5 секунды.

Победу одержала команда Германии, в составе которой выступили Виктория Карль и Катарина Хенниг. Вторыми стали представительницы Швеции — Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Ранее сообщалось, что Ступак и Непряева пробились в финал командного спринта на Играх-2022.

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