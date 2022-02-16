«Ещё одна медаль, и она трудовая. Нам противостояла сильная команда Швеции, которая была фаворитом в спринтерских гонках. Наши девчонки бились достойно, они молодцы», — цитирует РИА Новости Крянина.
Он отметил действия Натальи Непряевой, которая смогла сделать на своём этапе большой отрыв от соперниц. Действия лыжницы позволили российской команде финишировать в призах.
Российские лыжницы преодолели дистанцию гонки за 22 минуты 10,5 секунды.
Победу одержала команда Германии, в составе которой выступили Виктория Карль и Катарина Хенниг. Вторыми стали представительницы Швеции — Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.
Ранее сообщалось, что Ступак и Непряева пробились в финал командного спринта на Играх-2022.