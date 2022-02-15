Возвращение Валиевой, сражения Таталиной и Гайтюкевича, мужская эстафета в биатлоне: анонс 11-го дня Игр в Пекине

| Екатерина Бредина

На Олимпиаде в Пекине во вторник, 15 февраля, будет разыграно девять комплектов наград. Российские биатлонисты постараются взять медаль в мужской эстафете, а конькобежцы — в командных гонках преследования. Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев попытаются удержать третью позицию в соревновании двоек. А в женском одиночном катании фигуристки продемонстрируют короткие программы. Под 26-м номером на лёд выйдет Камила Валиева.

Фигурное катание: премьера Валиевой

Всё внимание российских болельщиков во вторник будет приковано к женскому одиночному катанию. Спортивный арбитражный суд (CAS) всё-таки допустил Камилу Валиеву до участия в соревнованиях, несмотря на положительную допинг-пробу, взятую 25 декабря. Это вызвало бурю негодования. В МОК заявили, что не будут проводить церемонию награждения, если спортсменка завоюет медаль в личном турнире. WADA обещает начать собственное расследование.

А олимпийские комитеты США и Канады даже сделали официальные заявления, в которых высказали негодование данным решением.

Подобная реакция не помешает чемпионке России и Европы выйти на лёд. В короткой программе она выступит 26-й. Как призналась спортсменка накануне старта, психологически она очень устала.

«Эти дни для меня получились сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально устала. Поэтому слёзы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом, безусловно, рада находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, сделаю это максимально хорошо. Настроюсь и покажу свои результаты», — сказала фигуристка в эфире Первого канала.

Также во вторник выступят Александра Трусова и Анна Щербакова, у которых 28-й и 29-й номера соответственно.

Биатлон: борьба золото

Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов во вторник примут участие в эстафете. Из-за сильного мороза IBU изменил время начала соревнований. Гонка должна была стартовать в 12:00 мск. Однако, согласно прогнозам, температура воздуха в этот день опустится ниже -15 °С, поэтому было принято решение перенести её на 09:30 мск.

В составе национальной команды нет Даниила Серохвостова, который ранее регулярно попадал в квартет. Однако данный вердикт тренерского штаба выглядит логично. Цветков на Олимпиаде в Пекине показал, как хорошо готов к турниру, и в двух гонках занял четвёртое место. Поэтому в эстафете он наверняка сможет помочь коллективу надёжной стрельбой.

Всего в текущем сезоне КМ состоялось четыре эстафеты, и во всех россияне оказывались на пьедестале почёта, а на этапе в Рупольдинге даже одержали победу. Основными соперниками отечественных спортсменов в борьбе за медали станут выигравшие три командные гонки норвежцы и французы.

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Конькобежный спорт: две медали за день

Сразу два комплекта наград будет разыграно в конькобежном спорте. И мужской, и женский национальные коллективы пробились в полуфиналы в командных гонках преследования. Первыми на лёд выйдут девушки. На предыдущей стадии соревнований Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева показали четвёртое время, очень много проиграв японкам, которые установили новый олимпийский рекорд.

Во вторник россиянки побегут с лидерами турнира в одном забеге, что должно помочь им показать хороший результат. В данном виде отечественные спортсменки дважды завоёвывали бронзу — в 2006 и 2014 годах. Есть шанс повторить успех и в Пекине.

РИА Новости

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Мужчины в четвертьфинале вовсе стали третьими. При этом отставание от конкурентов не такое большое. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили занявшим первое место норвежцам 1,2 секунды и всего 0,16 — американцам. Именно с ними россиянам бежать во вторник.

По мнению Захарова, у сборной есть шанс даже на золото, поскольку силы всех четырёх коллективов примерно равны.

«Результат позволяет нам продолжить бороться за медаль. Но в полуфинале всё обнуляется. Команды равны, у нас с соперниками равные шансы на медали. Простая математика: 75% — что у нас будет награда и 25% — что будет золото», — сказал Захаров в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом в данном виде программы россияне ни разу не поднимались на пьедестал почёта. В Пхёнчхане выиграли норвежцы.

Бобслей: шанс Гайтюкевича

Также во вторник пройдут финальные попытки бобслеистов в двойках. После первого соревновательного дня неплохие шансы на медаль имеются у Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева. Они занимают третье место и постараются удержать данную позицию. Очень опасны идущие четвёртыми Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер. Преимущество россиян над ними составляет всего 0,05 секунды. При этом победители общего зачёта КМ Франческо Фридрих и Торстен Маргис уже практически недостижимы. Отечественные спортсмены отстают от немцев на 0,94 секунды.

Как отметил Гайтюкевич, он допустил серьёзную ошибку во второй попытке, что и позволило соперникам так далеко уйти вперёд. Пилот надеется, что больше её не повторит.

«Поймал юз. Это очень сильно повлияло на результат, поскольку была середина трассы. Я получил примерно минус километр-полтора в скорости, и с этой ошибкой нужно было проехать ещё половину дистанции. Надеюсь, завтра её я не повторю, на тренировках, по крайней мере, не допускал. Всё-таки волнение, на соревнованиях такого ранга я еду впервые», — приводит слова спортсмена ТАСС.

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Кёрлинг: минус один

Женская сборная России по кёрлингу никак не может записать Олимпиаду в Пекине себе в актив. Коллектив во главе со скипом Алиной Ковалёвой потерпел поражения во всех шести матчах, занимает последнее место в турнирной таблице и уже лишился шансов на выход в полуфинал.

У команды осталось три встречи, и даже если девушки их выиграют, они не смогут подняться выше пятого места. А для участия в плей-офф нужно попадать в топ-4. Поэтому противостояние с Китаем ничего не решает, однако есть шанс избавиться от нуля в столбце «победы».

Для мужской сборной круговой турнир складывается более удачно. Команда пока делит четвёртое место с коллективами из Швейцарии и США. Из шести матчей скипу Сергею Глухову удалось выиграть три. Как признаётся спортсмен, пока он и партнёры допускают слишком много невынужденных ошибок.

«Есть проблемы при простых бросках, и пока непонятно, как от них уйти. Мы после каждой встречи об этом говорим. Не знаю. Наверное, нужно держать концентрацию и наслаждаться игрой на Олимпиаде, это единственный способ», — приводит слова кёрлера «Матч ТВ».

Во вторник Россия проведёт две встречи — с Норвегией и Канадой. Скандинавы пока занимают седьмую строчку в турнирной таблице, однако отстают от коллектива Глухова всего на одну победу. «Кленовые листья» идут в тройке лидеров. Но этот соперник национальной команде вполне по силам.

РИА Новости

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Сноуборд: биг-эйр без россиян

Финалы в биг-эйре пройдут без участия россиян. У женщин от страны была заявлена Екатерина Косова, но она показала лишь 26-й результат в квалификации. Победила в ней новозеландка Зои Садовски-Синнотт, уже завоевавшая в Пекине золото в слоупстайле. В данном виде программы она также очень сильна. На счету спортсменки бронза Пхёнчхана и серебро чемпионата мира в Аспене. Хорошие результаты демонстрируют и представительницы Японии. Сразу три девушки попали в топ-5 по итогам отборочного раунда.

В соревнованиях среди мужчин принимал участие Владислав Хадарин. Увы, он также не смог пробиться в финал, показав лишь 16-й результат. За золотые медали здесь, как и у женщин, поборется олимпийский чемпион Пекина в слоупстайле Макс Парро. В это сложно поверить, но на пути к наградам на Олимпиаде канадец поборол рак. В 2019-м у него обнаружили лимфому Ходжкина. Двенадцать курсов химиотерапии за полгода помогли взять болезнь под контроль, но сноубордист потерял в весе, у него выпали волосы. Однако спустя пару месяцев он вернулся в спорт.

Фристайл: вторая попытка Таталиной

В финал в слоупстайле пробилась Анастасия Таталина. В квалификации спортсменка показала пятый результат. При этом, как отметила девушка после выступления, ей в том числе помог перенос соревнований на день, поскольку появилась возможность ещё потренироваться. Отборочный раунд, напомним, должен был состояться в воскресенье, но его пришлось отменить из-за сильного снегопада.

«Трасса со своими сложностями, но уже более привычная, чем в первые дни катания», — сказала россиянка в интервью ТАСС.

В данной дисциплине Таталина имеет шансы на медаль, хотя её профильным видом всё же считается биг-эйр. Однако на Олимпиаде случаются сюрпризы. Квалификацию в понедельник выиграла эстонка Келли Силдару. Поборется с ней за награды действующая чемпионка мира и победительница Игр в Пекине китаянка Эйлин Гу.

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Горные лыжи: сюрприз от Хелен

В скоростном спуске, как и в других видах горнолыжного спорта, сборная России пока остаётся в роли статиста. Во вторник в соревнованиях примет участие Юлия Плешкова, но спортсменка поборется лишь за место в двадцатке сильнейших. В Пекине она была 27-й в гигантском слаломе и 18-й — в супергиганте.

На медали в данном виде претендует серебряная призёрка ЧМ немка Кира Вайдле. На тренировках она показывала хорошее время, дважды становясь второй. Неплохие результаты и у швейцарки Йоаны Хелен. При этом горнолыжница имеет всего два подиума в карьере на этапах КМ. Но, похоже, трасса в Пекине ей подходит.

Лыжное двоеборье: снова статисты

Во вторник вновь разыграют медали Олимпиады и двоеборцы. На этот раз спортсмены выступят на большом трамплине. Задачи у россиян скромные — попасть в топ-30. Главным же фаворитом является немец Винценц Гайгер, в Пекине уже одержавший победу на обычном трамплине.

Попробует реабилитироваться после неудачного выступления в предыдущей дисциплине лидер общего зачёта КМ Йоханнес Лампартер. 20-летний австриец не попал на пьедестал почёта, оставшись четвёртым. Однако на большом трамплине он выступает лучше, чем на обычном. Поэтому его шансы на завоевание наград достаточно высоки. Наверняка, вмешаются в распределение мест на пьедестале и норвежцы Йорген Гробак и Ярль Рийбер. Последний стал вторым на ЧМ-2021 в этом виде.