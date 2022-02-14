Ковальчук: ни о каком допинге не может быть речи в 15 лет

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Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я так понял, что МОК пока ни в чём не обвиняет Россию. Это всё слухи. Я хочу ей пожелать удачи. Она феноменальная спортсменка. Я уверен, что там ни о каком допинге не может быть речи в 15 лет», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.