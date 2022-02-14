Большунов прокомментировал поведение Клебо после финиша в эстафете на Олимпиаде-2022

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Двукратный олимпийским чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о поведении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Да так и должно быть, на самом деле. А вообще, когда проигрываешь, хочется просто уйти и ни с кем не разговаривать. Но мы тоже растём и делаем правильные выводы», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России выиграла в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняли норвежские лыжники. Третьими стали французы. После финиша Клебо не принял участия в фотосессии, но поздравил россиян с победой.

Ранее Большунов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу подготовки к Олимпиаде в Пекине.