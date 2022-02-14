Ким Ён А: спортсмен, который нарушает антидопинговые правила, не может участвовать в соревнованиях

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Ким Ён А высказалась о ситуации вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Спортсмен, который нарушает антидопинговые правила, не может участвовать в соревнованиях. Этому принципу нужно следовать безо всяких исключений. Усилия и мечтания всех участников одинаково ценны», — написала фигуристка в своём Instagram.

CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Роднина рассказала о своих ожиданиях от короткой программы фигуристок на Олимпиаде-2022.