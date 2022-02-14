Роднина рассказала о своих ожиданиях от короткой программы фигуристок на Олимпиаде-2022

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Мы все ждём от наших девчонок хорошего катания, классных результатов. Смогут ли они справиться с давлением из-за ситуации с Камилой? Просто так люди на Олимпиаду не попадают», — цитирует Роднину «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.

Ранее Валиева рассказала о заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS).