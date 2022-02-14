Роднина рассказала о своих ожиданиях от короткой программы фигуристок на Олимпиаде-2022

«Мы все ждём от наших девчонок хорошего катания, классных результатов. Смогут ли они справиться с давлением из-за ситуации с Камилой? Просто так люди на Олимпиаду не попадают», — цитирует Роднину «Чемпионат».
В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.
Ранее Валиева рассказала о заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS).