Валиева: это один из этапов, которые я должна была пройти

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я сидела семь часов. У нас был один перерыв на 20 минут. Наблюдала за происходящим. Это было сложно. Видимо, это один из этапов, которые я должна была пройти», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.

CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Валиева рассказала о поддержке тренеров, Кондратюка и людей в интернете.