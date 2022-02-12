Ставка на Устюгова, погони Резцовой и Цветкова, шанс Голиковой и Фаткулиной: анонс девятого дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Мужская сборная России по лыжным гонкам постарается обогнать коллектив из Норвегии в эстафете. На последнем этапе сразятся Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо. В биатлоне Кристина Резцова и Максим Цветков поборются за медали в гонке преследования. Конькобежки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина имеют хорошие шансы попасть в тройку призёров на дистанции 500 м.

Лыжные гонки: ставка на Устюгова

Вслед за девушками эстафету в воскресенье побегут мужчины. У россиян хорошие шансы на золотую медаль. В гонке примут участие Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Как объяснила президент ФЛГР Елена Вяльбе, с тренерским штабом обсуждались только кандидатуры на четвёртый этап, по первой тройке сомнений не возникло.

«Была полемика, но совсем небольшая. Всё просто — либо пан, либо пропал. Готовы нести любое наказание, если что. Но я верю в Устюгова. Хотя и в Артёма Мальцева тоже верю. Но у меня свои мысли на этот счёт. Могу сказать одно: так легко, как девочкам, точно не будет», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки «Спорт-Экспресс».

Главный соперник россиян в борьбе за первое место — сборная Норвегии, которая также заявила сильнейший состав. Самым слабым у скандинавов выглядит первый этап. Эмиль Иверсен является четырёхкратным чемпионом мира, но в этом сезоне на подиум поднимался только в составе команды. В личных гонках он лишь раз попал в топ-10, заняв седьмое место в «разделке» классическим стилем. Кроме того, в эстафете выступят Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Клебо. Последний вновь на финише поборется с Устюговым. На этапе Кубка мира в Лиллехаммере победил четырёхкратный олимпийский чемпион, обогнав россиянина на две десятых секунды. Теперь у Сергея есть отличная возможность взять реванш.

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Биатлон: в надежде на ошибки конкурентов

В биатлоне будет разыграно два комплекта наград в гонках преследования. У женщин от сборной России может побороться за медали только Кристина Резцова. Она выйдет на старт с отставанием в минуту и пять секунд от победительницы спринта Марте Рёйселанд. Догнать лидера общего зачёта Кубка мира удастся, только если она сама начнёт допускать ошибки. То же самое можно сказать про отличных лыжниц шведку Эльвиру Эберг и итальянку Доротею Вирир, которые побегут второй и третьей соответственно. А с австрийкой Терезой Хаузер и норвежкой Ингрид Тандревольд можно и нужно бороться.

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Против россиянки в этот раз статистика. Самое большое число промахов Кристина допускает именно в гонках преследования. В топ-10 в данном виде программы спортсменке в этом сезоне удалось подняться лишь раз. В Анси она промазала трижды и стала девятой.

У мужчин лучшая позиция для атаки у Максима Цветкова. Он выйдет на старт четвёртым вслед за братьями Бё и Кентеном Фийоном Майе. Шанс на медаль появится у биатлониста только в случае идеальной стрельбы, поскольку ходом он существенно проигрывает оппонентам. К слову, лучшим в данном виде программы в текущем сезоне был француз, он выиграл четыре гонки преследования из пяти.

Может ввязаться в борьбу за медали Эдуард Латыпов, который набрал форму и показывает на дистанции третью скорость. Он побежит 11-м с отставанием в одну минуту и 14 секунд. Однако перед ним уйдут на дистанцию не менее быстрые лыжники — белорус Антон Смольский и француз Эмильен Жаклен.

К сожалению, совсем неудачно в спринте выступил Александр Логинов. Претендовать на награды с 38-го места ему будет практически невозможно. Также с 19-й позиции стартует Даниил Серохвостов. Ему нужно отыграть 1.37,6 сек.

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Конькобежный спорт: время Голиковой и Фаткулиной

На дистанции 500 м у женщин сборная России имеет хорошие шансы попасть на пьедестал почёта. Действующая чемпионка мира Ангелина Голикова успешно выступает в текущем сезоне. Спортсменка на этапах Кубка мира поднималась на пьедестал почёта пять раз, а в канадском Калгари в декабре одержала победу.

Более скромные результаты у бронзового призёра Игр в Сочи Ольги Фаткулиной. В общем зачёте КМ идёт на четвёртой позиции. Однако знаменосец национальной команды, безусловно, остаётся одним из главных претендентов на награды.

Основной конкуренткой россиянок в воскресенье будет американка Эрин Джексон, которая в ноябре с рекорда катка начала сезон в Польше. Лидер КМ, к слову, могла пропустить Олимпиаду в Пекине, поскольку неудачно выступила на национальном отборе. Однако свою квоту ей отдала шестикратная чемпионка мира Бриттани Боу. Также поборется за медали чемпионка Пхёнчхана на данной дистанции японка Нао Кодайра.

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Шорт-трек: борьба с китайцами и венграми

В шорт-треке будет разыграно два комплекта наград. На дистанции 500 м у мужчин в четвертьфинал соревнований пробились Павел Ситников и Константин Ивлиев. Оба без особых проблем преодолели квалификацию, однако составить конкуренцию в борьбе за медали отечественным спортсменам вряд ли удастся.

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Фаворитами соревнований являются представители Венгрии Шандор Лю Шаолинь и Шаоан Лю, а также китайцы Цзывэй Жэнь и Дацзин У, которые входят в топ-4 мирового рейтинга в данном виде программы.

Лучшие результаты среди россиян в текущем сезоне показывает Ивлиев. Чемпион Европы сумел подняться на пьедестал почёта на этапе КМ в Дордехте, завоевав бронзу. В общем зачёте он идёт на восьмой позиции. У Ситникова результаты скромнее, однако он также входит в топ-10 лучших спортсменов сезона.

Кроме того, в воскресенье определится победитель женской эстафеты. Увы, сборная России не смогла пройти в главный финал. За медали поборются коллективы из Китая, Кореи, Канады и Нидерландов. Теоретические шансы на медали у национальной команды сохраняются. Однако для этого должно быть выполнено слишком много условий: дисквалификация сразу двух стран в решающем забеге и победа отечественных спортсменок в своём.

Кёрлинг: матч с итальянцами

Мужская сборная России после перерыва продолжает выступление в круговом турнире. На данный момент команда выиграла две встречи из четырёх и сохраняет шансы на выход в плей-офф соревнований. В воскресенье национальный коллектив встретится с итальянцами, которые пока не одержали ни одной победы, уступив Швеции, Великобритании и Китаю. Представители Апеннин пока занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Не блистали они на ЧМ-2021, расположившись на седьмой строчке. Так что у скипа Сергея Глухова есть отличная возможность улучшить свои позиции.

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Горнолыжный спорт: очередная попытка Одерматта

В гигантском слаломе от России выступят Александр Андриенко и Иван Кузнецов. В зачёте Кубка мира по данной дисциплине спортсмены занимают 42-е и 47-е места соответственно, поэтому рассчитывать на медали болельщикам национальной команды не приходится.

За золото поборется швейцарец Марко Одерматт. Лидер мирового рейтинга пока не может похвастаться медалями в Пекине, однако именно гигантский слалом его профильный вид. В этом сезоне он выиграл на этапах КМ четыре старта из пяти, в которых принимал участие.

Помешать ему в достижении цели постараются норвежец Хенрик Кристофферсен, поднимавшийся на подиум на двух последних Олимпиадах, и серебряный призёр Пхёнчхана в команде австриец Мануэль Феллер.