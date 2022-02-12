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Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде

12.02.2022, 17:41 |

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине.

Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде
  • AP

Действующие чемпионы мира и Европы установили личный рекорд и получили от судей 88,85 балла.

Победу одержали французы — четырёхкратные победители мирового первенства Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,83 балла). Тройку лучших замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13).

Среди других российских дуэтов Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (84,09), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 14-ю позицию (71,66). 

Произвольный танец спортсмены представят 14 февраля. Начало — в 04:15 мск.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на ОИ-2022.

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