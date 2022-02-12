Непряева поделилась эмоциями от победы в эстафете на ОИ в Пекине

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Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о победе в эстафете 4 × 5 км на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Очень много эмоций я оставила сегодня на финише. На самом деле, когда видела, что Юля Ступак уже сделала такой отрыв, тяжело было справиться с эмоциями, я старалась ни на кого не обращать внимания, бежать свою гонку как могу, старалась не подпускать сзади соперников. Мне, наверное, как никому последние дни была оказана колоссальная поддержка, потому я безмерно благодарна — это очень сильно помогает», — сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Непряева, а также Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли сборной России третье золото в копилку национальной команды страны на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила восьмое место в медальном зачёте после восьмого дня Игр в Пекине.