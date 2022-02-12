В ожидании прорыва: конькобежки — в первой четвёрке командной гонки, Арефьеву не хватило 0,07 секунды до бронзы

| Владимир Зайвый

Российские конькобежцы не смогли открыть счёт завоёванным медалям на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. В беге на 500 метров среди мужчин Артём Арефьев стал седьмым, уступив 0,07 секунды в споре за бронзу. Однако в женской командной гонке Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина гарантировали себе как минимум четвёртое место, выйдя в полуфинал.

Шанс на бронзу у девушек

Первая неделя Олимпиады для российских конькобежцев завершилась без медалей. В шести стайерских дисциплинах лучшим результатом стало четвёртое место Сергея Трофимова, которое можно было оценивать как приятную неожиданность. Следом в расписании Игр значились дистанции, в которых у национальной команды имелись самые высокие шансы на успех. В субботу на дорожку олимпийского катка должны были выйти девушки в командной гонке и специалисты в беге на 500 метров.

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Первым предстояло сначала провести четвертьфинальные забеги и определить четвёрку команд, которые продолжат борьбу за медали. Сборная России в составе Елизаветы Голубевой, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной вышли кататься против конькобежек из Польши. Соперницы начали с фальстарта, но это не сбила россиянок с толку. Уже после двух кругов они обеспечили себе победу, и дальше оставалось лишь определить время, с которым предстоит пройти в следующий раунд.

Девушкам очень нужно было постараться обойти голландок во главе с шестикратной олимпийской чемпионкой Ирен Вюст и показать хотя бы третий результат. С ним в полуфинале можно было избежать японок, которые установили олимпийский рекорд, и встретиться с менее опасными канадками. Но не хватило самой малости — россиянки уступили 0,4 секунды и стали четвёртыми. По словам Ворониной, команда теперь сосредоточится на борьбе за бронзу, которую можно будет выиграть 15 февраля.

«Мы решили, логично будет не выкладываться на всю мощь в забеге с японками, потому что с ними бороться рискованно — потратим силы и за бронзу будет ещё труднее бежать. Тем более что между этими забегами перерыв час. Мы сегодня доказали, что можем бороться за бронзу. Рада, счастлива, что мы квалифицировались, тем более что в такой расстановке — Лиза Голубева «вела» — мы бежали первый раз на соревнованиях. Как вы видели, это удачно работает», — сказала Воронина «Матч ТВ».

0,07 секунды до пьедестала почёта

После девушек медали в беге на 500 метров разыграли мужчины, хотя старт турнира и был отложен. В последнем повороте внешней дорожки была обнаружена трещина, которую пришлось срочно заделывать. Для тех, кому предстояло стартовать на малой, это была достаточно неприятная новость.

В число тех, кто мог оказаться в незавидном положении, оказались и двое россиян — обладатели золота и бронзы чемпионата мира 2019 года Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, стартовавшие по внутренней. А вот Артёма Арефьева эта проблем затронуть не должна была. Действительно ли одним досталось преимущество, должны были показать первые пары участников. До появления на льду Мурашова выступили восемь дуэтов, и в целом худшие опасения не подтвердились — показывать хорошие секунды можно было на любой дорожке.

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Окончательно разбил все опасения китаец Гао Тинъюй. В седьмой паре бронзовый призёр Пхёнчхана зафиксировал 34,32 секунды в качестве ориентира и побил олимпийский рекорд. Такое время на равнинном треке сразу делало его претендентом не просто на награду, а на победу, что и подтверждали все последующие забеги. В том числе и стартовавший первым из россиян Мурашов, хотя ему скорее помешали собственные погрешности в беге, из-за которых цифры на секундомере зафиксировали результат 34,63.

Арефьев и Муштаков попали в третью и вторую пары с конца, получив сильных попутчиков в лице японцев Юмы Мураками и Ватару Морисигэ. С такими вводными данными можно было бороться за медали, но оба недоработали. Арефьев стартовал слишком медленно, так что даже пятое время на последнем круге не вывело его в призёры. Муштаков же напротив, разогнался блестяще — он уступил только Гао Тинъюю крошечные 0,03 секунды. Но дальше он словно встал на прямых участках. Арефьеву удалось подняться на седьмое место с результатом 34,56 секунды, Муштаков уступил ему ещё две позиции и четыре сотые.

При этом плотность результатов была зашкаливающей. Арефьев оказался в 0,17 секунды от второго места, которое как и четыре года назад занял кореец Чха Мин Гю. Семь сотых отделили россиянина от бронзы, доставшейся Морисигэ. Все трое отечественных конькобежцев оказались в первой десятке — с 2006 года этого не добивался никто на 500-метровке. Будь у спринтеров своя командная гонка, как на чемпионатах мира, они бы в ней были фаворитами.