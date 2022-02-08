История преодоления: саночница Иванова завоевала бронзу ОИ-2022 через 2,5 месяца после травмы ноги

| Борислав Головин

Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях саней-одиночек. Она сделала это через два с половиной месяца после тяжёлой травмы ноги, полученной на трассе в Яньцине во время тестовых заездов. Иванова стала первой россиянкой в истории, выигравшей награду в этом виде программы на Играх. Серебро и золото достались немкам Анне Беррайтер и Натали Гайзенбергер.

Ещё два месяца назад саночница Татьяна Иванова передвигалась на костылях, а её поездка на Олимпийские игры находилась под вопросом. Тяжёлую травму ноги россиянка заработала здесь же — на трассе в Яньцине. Врачи отводили ей на восстановление пять-шесть недель, но она дала себе четыре и уже в начале января на этапе Кубка мира в Сигулде не только вышла на старт, но и завоевала две медали.

Мало кто знает, какого труда опытной спортсменке стоило это возвращение. Ей тяжело давался даже путь на трассу, поскольку каждый шаг отдавался болью. Лидера сборной берегли как могли, например, не позволяли самой носить тяжёлые сани. Но она делала всё, чтобы поехать в Китай и завоевать там первую в карьере олимпийскую медаль, поскольку понимала: следующего шанса, учитывая возраст (16 февраля Татьяне исполнится 31 год), может не представиться.

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Нельзя не вспомнить и обидный пропуск Олимпиады в Пхёнчхане, куда россиянка могла поехать одной из главных фавориток, но без объяснения причин не получила индивидуальное приглашение от МОК. А потому она делала всё, чтобы форсировать восстановление.

«Что касается ноги, то она заживает хорошо, сегодня я первый раз несла сани на старт, и это меня очень радует. Наши медработники в Олимпийской деревне, правда, немного по-доброму поругали, что плохо занимаюсь. Но они мне помогают проходить процедуры, спасибо им», — рассказывала чемпионка мира агентству ТАСС 3 февраля.

Перед началом Игр сложилась удивительная ситуация, при которой болельщики могли рассчитывать на всех трёх россиянок. Хороший результат способны были показать и дочь легендарного саночника Альберта Демченко — Виктория, и выигравшая в Пекине пару тренировочных заездов Екатерина Катникова.

Увы, обе не справились с нервами и допустили грубейшие ошибки. Катникова в первой же попытке перевернулась и вылетела из саней. Только чудом обошлось без серьёзных повреждений, но на этом выступление в личном турнире для неё завершилось.

Во второй попытке неудача поджидала Демченко. Бронзовый призёр ЧМ-2020, заходя в один из виражей, также выпала из саней. В отличие от соотечественницы, она сделала всё, чтобы перед финишем взобраться на них. Попытку засчитали, однако Виктория опустилась на 31-е место и выбыла из борьбы за медали.

С серьёзными сложностями столкнулись и некоторые фавориты. Настоящей сенсацией стала помарка одной из главных претенденток на победу — Юлии Таубиц. Действующая чемпионка мира и лидер общего зачёта КМ после первой попытки лидировала, но во второй с трудом финишировала и откатилась на 14-ю строчку, тоже фактически завершив сражение за награды.

Этим воспользовалась легендарная Натали Гайзенбергер. 34-летняя немка, выигравшая соревнования одиночек как в Сочи, так и в Пхёнчхане, захватила лидерство. Вслед за ней расположилась ещё одна представительница Германии, Анна Беррайтер.

Что касается Ивановой, в первой попытке она показала пятое время, преодолев трассу за 58,733 секунды, что не могло не взволновать поклонников. Однако она постепенно набирала скорость и продвигалась наверх. Во втором заезде россиянка показала время 58,683 секунды и поднялась на третью строчку, опередив, помимо Таубиц, молодую австрийку Лизу Шульте.

Во вторник уроженка Пермской области преодолела дистанцию ещё быстрее — за 58,461, заодно показав лучший разгон. Правда, приблизиться к соперницам из Германии не удалось. Беррайтер показала результат 58,348, а Гайзенбергер установила рекорд трассы — 58,226 секунды. Таким образом, отечественной саночнице сложно было в заключительной попытке подняться выше третьего места, ведь от лидера она отставала на 0,8 секунды, а от Беррайтер — на полсекунды. Ключевой задачей стало удержание бронзы от посягательств австриек Ханны Прок, Шульте и Маделайне Эгле.

Однако в заключительной попытке соперницы дрогнули. И Прок, и Шульте спустились далеко не идеально, несколько раз коснувшись борта, и потеряли драгоценное время. Именно поэтому преодолевшая трассу без ошибок Эгле поднялась с шестого места на четвёртое.

Но преимущество Ивановой над ней было слишком велико, чтобы волноваться сверх меры. Правда, памятуя о провалах соотечественниц и той же Таубиц, расслабляться Татьяне не следовало. Чего она и не сделала. Наоборот, вышла на старт собранной и преодолела трассу максимально аккуратно. Пусть она показала не лучшие для себя секунды — 58,630, но этого с запасом хватило, чтобы опередить соперницу и угодить в объятия тренеров.

Беррайтер и Гайзенбергер тоже остались при своих. Анна в итоговом протоколе опередила Иванову на полсекунды и не сдержала слёз. Это неудивительно, ведь от неё попадания в тройку не ждали. 22-летняя немка отправилась в Пекин скорее набираться опыта, но воспользовалась осечками конкуренток и неожиданно взяла серебро.

Ну а золото досталось невероятной Гайзенбергер. В 2019-м Натали приостановила карьеру из-за рождения ребёнка, а затем не без труда возвращалась в большой спорт. Например, в текущем сезоне КМ она выиграла лишь одну гонку. И Таубиц, казалось, была не по зубам ветерану сборной. Но Юлия дрогнула под давлением, а опытная Натали — нет.

Теперь в активе 34-летней спортсменки пять золотых олимпийских медалей. Она в третий раз подряд выиграла соревнования одиночек на ОИ. Наконец, она первой среди саночниц взяла четыре личные награды на Играх. Иванова также вошла в историю, став первой россиянкой, завоевавшей олимпийскую медаль в санном спорте. Если не брать в расчёт советский период, ранее это удавалось только Альберту Демченко (трижды).