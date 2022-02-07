Чудинов объяснил отсутствие медалей Игр-2022 у российских саночников

«На успех можно было надеяться не только при безошибочной езде, но и определённом стечении обстоятельств. Соперники, очевидно, шагнули вперед и технически подготовились лучше нас», — цитирует Чудинова ТАСС.
Он также подчеркнул, что соперники получили очень много информации во время первоначального тестирования трассы, на которое российские саночники из-за пандемии коронавируса не были приглашены.
При этом Чудинов признался, что перед началом Олимпиады у него были опасения, что мужская команда может остаться без медалей Игр-2022.
Немец Йоханнес Людвиг завоевал золотую медаль в соревнованиях саночников-одиночников.
Лучшим среди российских спортсменов стал Роман Репилов, занявший девятое место. Его соотечественники Семён Павличенко и Александр Горбацевич стали десятым и 14-м соответственно.
Ранее Чудинов поделился впечатлениями от первых тренировочных заездов, которые прошли на трассе в Пекине.