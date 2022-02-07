Чудинов объяснил отсутствие медалей Игр-2022 у российских саночников

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов прокомментировал результаты россиян на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«На успех можно было надеяться не только при безошибочной езде, но и определённом стечении обстоятельств. Соперники, очевидно, шагнули вперед и технически подготовились лучше нас», — цитирует Чудинова ТАСС.

Он также подчеркнул, что соперники получили очень много информации во время первоначального тестирования трассы, на которое российские саночники из-за пандемии коронавируса не были приглашены.

При этом Чудинов признался, что перед началом Олимпиады у него были опасения, что мужская команда может остаться без медалей Игр-2022.

Немец Йоханнес Людвиг завоевал золотую медаль в соревнованиях саночников-одиночников.

Лучшим среди российских спортсменов стал Роман Репилов, занявший девятое место. Его соотечественники Семён Павличенко и Александр Горбацевич стали десятым и 14-м соответственно.

Ранее Чудинов поделился впечатлениями от первых тренировочных заездов, которые прошли на трассе в Пекине.





