Чудинов отметил, что в Пекине доработали трассу для санного спорта

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов поделился впечатлениями от первых тренировочных заездов, которые прошли на трассе в Пекине.

«Первая тренировка прошла хорошо, сегодня мы катались без учёта времени. Мужчины стартовали с находящегося ниже на трассе женского старта, а женщины и мужские экипажи-двойки — с юниорского старта. Если сравнивать с тем, что было здесь в ноябре, то трасса стала выглядеть мягче. Теперь она таит в себе меньше сюрпризов, доработаны некоторые выходы из виражей», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

Ранее саночник Павличенко заявил, что тесты в Пекине могут выявить COVID-19 у выздоровевших спортсменов.