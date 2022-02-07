Дуэль Большунова с Клебо, премьера Ханю, шанс Логинова и Надыршиной: анонс четвёртого медального дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

Во вторник на Олимпиаде в Пекине будет разыграно десять комплектов наград. Россияне могут завоевать медали в лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, фристайле и санном спорте. Норвежец Йоханнес Клебо попытается взять реванш у Александра Большунова в спринте за неудачу в скиатлоне. Сноубордисты Дмитрий Логинов и Софья Надыршина попробуют повторить успех Вика Уайлда в параллельном гигатском слаломе. А Анастасия Таталина может стать первой отечественной спортсменкой, победившей в дисциплине биг-эйр.

Лыжные гонки: дуэль с Клебо

Отдохнув один день, во вторник в борьбу вновь вступят лыжники — после скиатлона на очереди спринт. У мужчин всё внимание традиционно приковано к противостоянию Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. В текущем сезоне лидер сборной России в данном виде программы не блистал, однако после великолепной первой гонки олимпийского чемпиона нельзя сбрасывать со счетов. Норвежец, в свою очередь, считается главным фаворитом соревнований. Он выиграл четыре финальных забега из пяти на этапах Кубка мира. Лишь раз его смог эффектно обойти молодой Александр Терентьев. Уроженец Нарьян-Мара получит шанс повторить свой успех в Пекине.

Впервые на Играх выйдет на старт и Сергей Устюгов, пропускавший скиатлон из-за боли в спине. Спортсмен находится в отличной физической форме и рассчитывает на медаль в профильной для себя дисциплине.

Соперников у россиян достаточно и помимо Клебо. Очень опасны его соотечественники Эрик Валнес и Ховард Солос Тёугбёль. Способны навязать борьбу француз Ришар Жуве и итальянец Федерико Пеллегрино.

У женщин надежды на медаль связаны в первую очередь с Натальей Непряевой, которая победила в спринте на «Тур де Ски». Также в заявке Христина Мацокина, Вероника Степанова и Юлия Ступак. Последняя не лучшим образом выступила в скиатлоне, однако президент ФЛГР Елена Вяльбе объяснила плохой результат лыжницы акклиматизацией.

В общем зачёте КМ в данном виде программы лидирует Майя Дальквист. У неё ещё более впечатляющая статистика, чем у Клебо. Шведка не проиграла ни одного финального забега в этом сезоне. Также очень сильны американка Джессика Диггинс и словенка Анамария Лампич.

Биатлон: возможны сюрпризы

В мужской индивидуальной гонке во вторник от России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Не заявлен оказался Даниил Серохвостов. На то у тренерского штаба было две причины. На огневых рубежах 22-летний спортсмен пока ещё не так стабилен, как его партнёры по команде. Кроме того в Пекине биатлонист испытывает проблемы с акклиматизацией.

Побороться за медали при хорошей стрельбе способен любой из отечественных биатлонистов. В тройку в индивидуалках в текущем сезоне КМ поднимался только Халили, однако Латыпов и Логинов тоже были близки к завоеванию наград.

Карим Халили

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© Christian Manzoni/NordicFocus

Конкуренцию россиянам составят норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё и Стурла Легрейд. Также хорошо выступают французы лидер общего зачёта КМ Кентен Фийон-Майе, Симон Детьё и Эмильен Жаклен.

Впрочем, как показала женская индивидуальная гонка, в данном виде программы велика вероятность сюрпризов. С сильным ветром, который мешает на стрельбище, не всегда справляются даже опытные стрелки.

Фигурное катание: четверной аксель Ханю

В фигурном катании, наконец, начинаются личные соревнования. Первыми на лёд в борьбе за олимпийские медали выйдут мужчины: во вторник они продемонстрируют короткие программы. Россию представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Все надежды связаны с новым олимпийским чемпионом. Воспитанник Светланы Соколовской продемонстрировал максимум своих возможностей в командном турнире, обойдя одного из фаворитов — Винсента Чжоу. Однако для попадания на пьедестал почёта в этот раз необходимо, чтобы сошлись звёзды.

Юдзуру Ханю

AP

© Bernat Armangue

За золотую медаль будут бороться двукратный триумфатор Олимпиад Юдзюру Ханю и трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен. Причём японец перед стартом Игр заявил о желании не просто стать первым, но и исполнить четверной аксель. В конце декабря фигурист уже пробовал войти в историю на первенстве страны. Однако прыжок не был засчитан, поскольку спортсмен приземлился на две ноги и лишь на льду докрутил элемент.

Также конкурентами Кондратюка за место в тройке станут Юма Кагияма и Сёма Уно. Японцы сильны своей стабильностью и высокой второй оценкой.

Санный спорт: вера в Иванову

В санном спорте во вторник определится тройка призёров у женщин. Пока всё идёт к тому, что легендарная немка Натали Гайзенбергер в третий раз подряд выиграет личный турнир на ОИ и станет пятикратной олимпийской чемпионкой. Перед двумя заключительными попытками она опережает ближайшую преследовательницу Анну Беррайтер на 0,208 секунды. А вот другая представительница Германии и одна из главных фавориток Юлия Таубиц сама себя вычеркнула из числа претендентов на медали, допустив падение.

Из россиянок борьбу за награды продолжит только Татьяна Иванова, которая располагается на третьей строчке. Две её соотечественницы могут кататься в своё удовольствие. Виктория Демченко после грубой ошибки рухнула на 31-е место. А Екатерина Катникова в первом заезде перевернулась и не сумела финишировать.

Конькобежный спорт: в поисках нового Юскова

На дистанции 1500 метров шансы на медали у сборной России скорее теоретические. Раньше можно было рассчитывать на Дениса Юскова или на подбиравшегося к нему Сергея Трофимова. Но первый никак не может справиться с травмами. Второй на последнем ЧМ стал четвёртым, а в текущем сезоне лучший результат показал на первенстве Европы, замкнув топ-5. Одной строчкой выше на данном турнире расположился 20-летний Даннил Алдошкин.

Многократный победитель юниорских соревнований считается одним из самых талантливых молодых конькобежцев, однако удастся ли ему выстрелить уже в Пекине — большой вопрос. Для Руслана Захарова, который также заявлен на 1500 метров, эта дистанция — этап подготовки к другим дисциплинам.

Фаворитами же считаются американец Джо Мантиа, выигравший два последних этапа КМ, и лидер сборной Китая Нин Чжоньян. Нельзя сбрасывать со счетов и конькобежцев из Нидерландов: Томас Крол и Кьелд Найс на последних чемпионатах мира и Европы завоевали по золоту и серебру.

Сноуборд: претенденты на два золота

В параллельных дисциплинах сноуборда российские спортсмены с каждым годом прибавляют. Поэтому в Пекине болельщики вправе ждать медалей и от мужчин, и от женщин. К сожалению, начиная с Игр в Пхёнчхане, из программы соревнований исключён обычный слалом. Остался только гигант, и цена ошибки резко возросла.

Дмитрий Логинов подошёл к Олимпиаде с тремя титулами чемпиона мира и в статусе одного из главных фаворитов турнира. Правда в этом году золотую медаль он завоевал лишь однажды — на этапе КМ в Швейцарии, а в общем зачёте в данной дисциплине идёт третьим.

Способны побороться за награды и другие представители национальной команды. Юный Дмитрий Карлагачёв и опытный Андрей Соболев также поднимались на пьедестал почёта в текущем сезоне. Продолжает спортивную карьеру и двукратный чемпион Игр в Сочи Вик Уайлд.

Конкуренцию отечественным спортсменам в первую очередь составят немец Штефан Баумайстер и южнокореец Ли Сан Хо. В хорошей форме к Играм подошли 41-летний итальянец Роланд Фишналлер, принимавший участие уже в трёх Олимпиадах, и австриец Бенжамин Карл, который дважды поднимался на пьедестал почёта на главных стартах четырёхлетия.

В женской части соревнований россиянки также в числе фаворитов. За золотые награды будет бороться самая юная чемпионка мира в истории Софья Надыршина: 18-летняя представительница Сахалина лидирует в общем зачёте в параллельных дисциплинах. Опытная Наталья Соболева выступает не так стабильно, но может преподнести приятный сюрприз. Кроме того в заявке на соревнования Милена Быкова и Полина Смоленцева.

Софья Надыршина

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© Jurij Kodrun

Главными конкурентками отечественных спортсменок станут представительницы Австрии, Германии и Швейцарии. Даниэла Ульбинг — основная соперница Надыршиной в общем зачёте. Также к Играм набрала форму чемпионка Сочи Юлия Дуймовиц.

При этом в Пекине возможны и сюрпризы. За три недели до начала Олимпиады этап КМ впервые в карьере выиграла 31-летняя представительница Польши Александра Кроль.

Фристайл: всё в руках Таталиной

В дисциплине биг-эйр, которая впервые появилась в программе Олимпиад в Пхёнчхане, российские болельщики также могут рассчитывать на награду. В финал с третьим результатом пробилась Анастасия Таталина. Спортсменка уже вошла в историю: стала первой россиянкой, победившей на ЧМ в данном виде программы.

Анастасия Таталина

AP

© Jae C. Hong

В текущем сезоне у национальной команды возникли проблемы с выездом на североамериканские этапы КМ, поэтому лидер сборной приняла участие только в соревнованиях в Швейцарии, где заняла седьмое место. Однако с учётом всех обстоятельств вряд ли стоит учитывать данный результат. Лидирует после квалификации канадка Меган Олдем, второй идёт француженка Тесс Ледё.

Хоккей: решающий матч в группе

Женская сборная России по хоккею во вторник проведёт последний матч групповой стадии турнира, по итогам которого определится соперник национальной команды в четвертьфинале.

Чтобы занять третье место и получить более слабого оппонента в плей-офф, подопечным Евгения Бобарико нужно побеждать Финляндию. Задача не из простых. На ЧМ-2021 Суоми оказалась сильнее — 4:0.

Кроме того отечественный коллектив продолжает испытывать серьёзные кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса. Накануне положительные тесты сдали Виктория Кулешова и Ангелина Гончаренко.

Горнолыжный спорт: без россиян

Во вторник болельщики станут свидетелями интереснейшей борьбы в мужском супергиганте. Российские спортсмены в данном виде программы, к сожалению, не представлены.

Главным фаворитом является Марко Одерматт. Швейцарец показывает феноменальные результаты в этом сезоне. Спортсмен уже пять раз побеждал на этапах КМ. Конкуренцию ему составят обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Александр Амодт Кильде и действующий чемпион мира австриец Винсент Крихмайр. Также имеют шансы на награды его соотечественники Маттиас Майер и Рафаэль Хаазер.