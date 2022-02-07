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Плющев считает, что IIFH должна была заставить канадских хоккеисток начать матч вовремя

Плющев считает, что IIFH должна была заставить канадских хоккеисток начать матч вовремя
07.02.2022, 13:04 |

Бывший главный тренер мужской сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о скандале перед матчем женских команд России и Канады (1:6) на Олимпийских играх в Пекине.

Плющев считает, что IIFH должна была заставить канадских хоккеисток начать матч вовремя
  • ©Bruce Bennett/Getty Images

Перед началом встречи канадки отказывались выходить на лёд до тех пор, пока их соперницы не получат отрицательные результаты тестов на коронавирус. Матч был задержан на час, а хоккеистки обеих команд вышли на лёд в медицинских масках.

«Знаете, это уже за гранью. Совершенно непонятно, почему англосаксы диктуют оргкомитету соревнований, что и как будет происходить, и почему они требуют того, чего не прописано в регламенте. По идее, организаторы турнира должны были предупредить канадок, что если они не выйдут на лёд в течение следующих 10—15 минут, то им записывается техническое поражение. А здесь пошли на поводу. Девочки не виноваты, скорее всего, это те, кто пытается всячески дискредитировать Олимпиаду. Нужно было принять жёсткое решение, там присутствует судейский корпус IIHF, но, наверное, чего-то побоялись. Чего, я не знаю. Все вопросы — только англосаксам. Думаю, это не последние инсинуации», — цитирует Плющева «Газете.Ru».

Ранее глава IIHF высказался об игре в масках между сборными Канады и России на ОИ.

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