Саночница Иванова с травмой завоевала бронзу на этапе КМ в Латвии
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Она уступила лидеру 0,218 секунды.
Победу одержала австрийка Маделайне Эгле, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 24,192 секунды. Второе место заняла немка Юлия Таубитц (+0,180).
Иванова при этом до сих пор полностью не восстановилась после травмы ноги, которую она получила 21 ноября на этапе КМ в Китае.
Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что результаты Романа Репилова внушают оптимизм за месяц до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.