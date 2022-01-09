Саночница Иванова с травмой завоевала бронзу на этапе КМ в Латвии

Короткая ссылка
Россиянка Татьяна Иванова заняла третье место на этапе Кубка мира по санном спорту в латвийской Сигулде.
Саночница Иванова с травмой завоевала бронзу на этапе КМ в Латвии
  • © AP Photo / Roman Koksarov

Она уступила лидеру 0,218 секунды. 

Победу одержала австрийка Маделайне Эгле, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 24,192 секунды. Второе место заняла немка Юлия Таубитц (+0,180). 

Иванова при этом до сих пор полностью не восстановилась после травмы ноги, которую она получила 21 ноября на этапе КМ в Китае.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что результаты Романа Репилова внушают оптимизм за месяц до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить