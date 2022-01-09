Саночница Иванова с травмой завоевала бронзу на этапе КМ в Латвии

Россиянка Татьяна Иванова заняла третье место на этапе Кубка мира по санном спорту в латвийской Сигулде.

Она уступила лидеру 0,218 секунды.

Победу одержала австрийка Маделайне Эгле, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 24,192 секунды. Второе место заняла немка Юлия Таубитц (+0,180).

Иванова при этом до сих пор полностью не восстановилась после травмы ноги, которую она получила 21 ноября на этапе КМ в Китае.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что результаты Романа Репилова внушают оптимизм за месяц до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.