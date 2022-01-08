Чудинов: результаты саночника Репилова на этапах КМ внушают оптимизм

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что результаты Романа Репилова внушают оптимизм за месяц до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Выступление Романа на последних этапах Кубка мира вызывает оптимизм. Вход в сезон у него получился скомканным, он пропустил немало заездов», — цитирует Чудинова ТАСС.

Поэтому, по словам тренера, весь необходимый накат опытному Репилову приходится набирать оперативно перед Олимпиадой. Чудинов считает, что в отсутствие трудностей Репилов показывал бы более высокие результаты на новогодних этапах КМ.

25-летний саночник из подмосковного Дмитрова занял четвёртое место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде и немецком Винтерберге.

Репилов является действующим чемпионом мира.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Репилов получил застрявшие на китайской таможне сани.