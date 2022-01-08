Чудинов: результаты саночника Репилова на этапах КМ внушают оптимизм

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что результаты Романа Репилова внушают оптимизм за месяц до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
Чудинов: результаты саночника Репилова на этапах КМ внушают оптимизм
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«Выступление Романа на последних этапах Кубка мира вызывает оптимизм. Вход в сезон у него получился скомканным, он пропустил немало заездов», — цитирует Чудинова ТАСС.

Поэтому, по словам тренера, весь необходимый накат опытному Репилову приходится набирать оперативно перед Олимпиадой. Чудинов считает, что в отсутствие трудностей Репилов показывал бы более высокие результаты на новогодних этапах КМ.

25-летний саночник из подмосковного Дмитрова занял четвёртое место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде и немецком Винтерберге.

Репилов является действующим чемпионом мира.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Репилов получил застрявшие на китайской таможне сани.

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