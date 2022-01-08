Чудинов: результаты саночника Репилова на этапах КМ внушают оптимизм
- Gettyimages.ru
«Выступление Романа на последних этапах Кубка мира вызывает оптимизм. Вход в сезон у него получился скомканным, он пропустил немало заездов», — цитирует Чудинова ТАСС.
Поэтому, по словам тренера, весь необходимый накат опытному Репилову приходится набирать оперативно перед Олимпиадой. Чудинов считает, что в отсутствие трудностей Репилов показывал бы более высокие результаты на новогодних этапах КМ.
25-летний саночник из подмосковного Дмитрова занял четвёртое место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде и немецком Винтерберге.
Репилов является действующим чемпионом мира.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что Репилов получил застрявшие на китайской таможне сани.