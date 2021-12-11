Репилов получил застрявшие на китайской таможне сани

Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил, что чемпион мира — 2021 Роман Репилов получил свои сани, которые почти три недели не могли вывезти из Китая.

«Сани ночью прибыли из Китая в Германию, российская команда всё получила», — цитирует Петракова ТАСС.

22 ноября сборная России после участия в этапе Кубка мира в Пекине вылетела в Сочи. Китайские таможенники не пропустили на борт самолёта часть инвентаря российский команды. В итоге на этапе КМ в Сочи спортсменам пришлось выступать на чужих санях.

Очередной этап КМ пройдёт в немецком Альтенберге с 11 по 12 декабря.

Ранее сообщалось, что российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.