Саночник Павличенко назвал причины неудачного выступления на Играх-2022

«Не хватило в этом сезоне удачи, с самого начала пошла чёрная полоса неудач, с самого начала всё не так», — цитирует ТАСС 30-летнего спортсмена из Братска.
По его словам, также были небольшие проблемы с инвентарём, поэтому сани скользили медленно.
Немец Йоханнес Людвиг 6 февраля завоевал золотую медаль Игр 2022 года в соревнованиях по санному спорту.
Лучшим среди российских спортсменов стал Роман Репилов, занявший девятое место. Его соотечественники Павличенко и Александр Горбацевич стали десятым и 14-м соответственно.
Ранее Репилов рассказал о спортивных планах после зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.