Саночник Павличенко назвал причины неудачного выступления на Играх-2022

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Один из лидеров сборной России по санному спорту Семён Павличенко объяснил, почему не смог завоевать медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Не хватило в этом сезоне удачи, с самого начала пошла чёрная полоса неудач, с самого начала всё не так», — цитирует ТАСС 30-летнего спортсмена из Братска.

По его словам, также были небольшие проблемы с инвентарём, поэтому сани скользили медленно.

Немец Йоханнес Людвиг 6 февраля завоевал золотую медаль Игр 2022 года в соревнованиях по санному спорту.

Лучшим среди российских спортсменов стал Роман Репилов, занявший девятое место. Его соотечественники Павличенко и Александр Горбацевич стали десятым и 14-м соответственно.

Ранее Репилов рассказал о спортивных планах после зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.