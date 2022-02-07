Мощь Сенегала, везение Египта и «триллер» от Камеруна и Буркина-Фасо: чем завершился Кубок Африки по футболу

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Борислав Головин
Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок африканских наций. В финале команда в серии пенальти оказалась сильнее Египта. При этом «фараоны» в плей-офф одержали две победы в «лотерее» и одну — в дополнительное время. А сборная Буркина-Фасо сотворила сенсацию, добравшись до полуфинала, и едва не взяла медали. В матче за третье место подопечные Каму Мало уступили Камеруну, хотя вели по ходу встречи с разницей в три мяча.
Мощь Сенегала, везение Египта и «триллер» от Камеруна и Буркина-Фасо: чем завершился Кубок Африки по футболу
  • AP
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Уверенность

Победу сборной Сенегала в Кубке африканских наций вполне можно назвать закономерным исходом турнира. Нельзя сказать, что «львы Теранги» катком проходились по соперникам, однако в нужный момент они увеличивали давление и за счёт класса добивались нужного результата, не прикладывая лишних усилий. В похожем прагматичном стиле чемпионом мира в 2018-м стала Франция.

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Добиться успеха помог и отличный подбор футболистов. В Камерун приехали все сильнейшие: Эдуард Менди («Челси»), Калиду Кулибали («Наполи»), Абду Диалло, Идрисса Гейе (оба — ПСЖ) и, конечно, Садио Мане («Ливерпуль»). С таким составом коллектив не мог не проявить себя.

Способствовала успешному продвижению сенегальцев и удачная жеребьёвка. Как на групповом этапе, так и в плей-офф они получали посильных оппонентов. В 1/8 финала без проблем разобрались со скромным Кабо-Верде — 2:0. В четвертьфинале сломили сопротивление Экваториальной Гвинеи — 3:1. Наконец в полуфинале с аналогичным счётом оказалась повержена также уступающая в классе сборная Буркина-Фасо.

Решающее противостояние, казалось, началось не по сценарию «львов Теранги». На седьмой минуте они заработали пенальти, но Мане его не реализовал. В дальнейшем будущие чемпионы владели подавляющим преимуществом и нанесли 13 ударов по воротам против семи у «фараонов», восемь из которых пришлись в створ, но отличиться не сумели.

В результате судьба встречи решилась в серии пенальти, которая является вотчиной египтян. Они выиграли две «лотереи» на турнире, тогда как сенегальцам ни разу не пришлось находиться на поле более 90 минут. Но даже в этой ситуации они оказались сильнее благодаря сейву Менди и промаху Мохамеда Абдель Монема и впервые в истории завоевали КАН.

А Мане промах с точки в заключительном матче не помешал стать лучшим футболистом первенства. Такое решение организаторов можно понять, ведь Садио ярко проявил себя непосредственно в плей-офф. Он забил победный мяч Кабо-Верде, а в противостоянии с Буркина-Фасо не только отличился самостоятельно, но и отдал результативную передачу на Амаду Бамба Дьенга. По системе «гол + пас» форвард уступил только камерунцу Венсану Абубакару, поделив вторую строчку с Карлом Токо Экамби.

Фортуна

Камерун, в отличие от Сенегала, вынужден был встречаться с самыми сильными командами и в плей-офф поочерёдно прошёл Кот-д’Ивуар, Марокко и Камерун. Причём подопечные Карлуша Кейруша ни разу не сумели одержать победу в основное время, но будто сговорились с фортуной. Дважды они оказались сильнее соперников в серии пенальти и один раз — в дополнительное время. Попутно египтяне установили новый рекорд по количеству побед в «лотерее» в финальных стадиях КАН — шесть.

Настоящим талисманом семикратных чемпионов Африки стал Мохамед Абугабаль. Вратарь «Замалека» изначально приехал в сборную в роли второго номера и получил свой шанс в матче 1/8 финала с ивуарийцами, когда повреждение получил Мохамед Эль-Шенави. В результате резервист парировал выстрел с точки Эрика Бейи.

А звёздный час Абугабаля наступил в полуфинале с Камеруном. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в «лотерее» он взял один за другим удары Ароля Мукуди и Джеймса Силики. Следом нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье пробил мимо. Вдобавок в решающем противостоянии Мохамед отразил пенальти от Мане. Помог ему в этом Мохаммед Салах. Перед ударом он подсказал вратарю, как именно партнёр по «Ливерпулю» может исполнить одиннадцатиметровый, и тот нейтрализовал угрозу, не став прыгать в углы.

Сам звёздный форвард провёл не самый яркий турнир. В его активе всего два гола и одна результативная передача. Зато ему удалось практически в одиночку вывести сборную в полуфинал. Египтяне пропустили от марокканцев уже на седьмой минуте и оказались в затруднительном положении. Но в начале второго тайма напомнил о себе Салах, с близкого расстояния переведший мяч в створ после розыгрыша углового. А в дополнительное время Мохаммед совершил рейд по правому флангу, ворвался в штрафную и выкатил снаряд на пустые ворота Махмуда Хассана. Тем не менее нападающий «Ливерпуля» вновь потерпел поражение в финале КАН. Четыре года назад «фараоны» уступили Камеруну, а теперь — Сенегалу.

Сенсация

Выход сборной Буркина-Фасо в полуфинал КАН можно назвать неожиданностью. С одной стороны, «жеребцы» в последнее десятилетие зачастую ярко проявляют себя на континентальных первенствах. Например, в 2013-м они заняли второе место, а в 2017-м — третье. С другой, с тех пор некоторые лидеры команды завершили международную карьеру, и она даже не сумела пробиться в финальную стадию КАН-2019, не говоря уже о чемпионате мира.

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К тому же в стране сейчас неспокойно: в конце января там произошёл военный переворот, в ходе которого оказался свергнут и задержан президент Рок Марк Кристиан Каборе. Футболисты в такой ситуации не могли не думать об оставшихся дома родных и близких.

Однако это не помешало им в четвертьфинале сотворить сенсацию и с минимальным счётом обыграть одного из главных фаворитов турнира — Тунис. Подопечные Каму Мало в фирменном стиле отошли на свою половину поля и закрылись в обороне. Соперник чаще владел мячом, но до опасных моментов дело доходило не часто.

Буркинийцам же для победы хватило гола Абубакара Уаттара. 19-летний полузащитник обратил на себя внимание как со знаком плюс, так и со знаком минус: на третьей добавленной к первому тайму минуте он забил единственный мяч, а в концовке получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо.

В полуфинале сборная Буркина-Фасо была близка к тому, чтобы сдержать и Сенегал. 70 минут будущий чемпион не мог поразить ворота оппонента. Но в концовке более сильная команда всё-таки дожала уставших «жеребцов», хотя они, даже пропустив дважды, вернули интригу благодаря голу Ибрахима Туре и сдались лишь после точного удара Мане.

Матч

Напоследок сборная Буркина-Фасо вместе с Камеруном подарила болельщикам настоящее зрелище. Благодаря яркой игре двух коллективов обычно не вызывающий интереса матч за третье место превратился в увлекательное противостояние. Поначалу казалось, у хозяев нет никаких шансов. Они не могли найти в себе эмоции и силы после обиднейшего поражения в серии пенальти от Египта. Разумеется, коллектив Антониу Консейсау рассчитывал на большее, чем бронзовые награды. К тому же тренерский штаб оставил в запасе двух главных нападающих Венсана Абубакара и Карла Токо Экамби.

Буркинийцы же играли в своё удовольствие и ещё в первом тайме забили два безответных мяча. В обоих случаях соперники не справились с подачами с фланга. Сначала Стив Яго замкнул диагональ с правого края, а затем Андре Онана после прострела из этой же зоны выпустил снаряд в сетку. А в начале второй половины встречи Джибриль Уаттара довёл счёт до крупного.

Возродить интригу камерунцам помогли стандартные положения. К тому же Консейсау бросил в бой Абубакара и Экамби. Это принесло свои плоды. Начало камбэку положил Стефан Баокен, отличившийся после розыгрыша углового. Подача ещё одного корнера привела к голу Абубакара. А спустя всего две минуты форвард отличился опять. На этот раз грубую ошибку совершил вратарь «жеребцов» Суфьян Уэдраого. Действуя на выходе, он столкнулся с партнёром и выпустил мяч точно на ногу оппоненту. Так, Венсан оформил дубль в течение трёх минут, а заодно с восемью голами гарантировал себе звание лучшего бомбардира турнира.

В серии пенальти воодушевлённые хозяева ожидаемо оказались сильнее и стали бронзовыми призёрам домашнего КАН. Удивительно, что «Неукротимые львы» лишь во второй раз в истории заняли третье место на чемпионате континента, хотя пять раз брали золото.

На этот раз они запомнились не только игрой, но и скандалами. Чего стоит хотя бы неожиданный визит медиков в стан сборной Буркина-Фасо в преддверии матча-открытия, после которого оппонент из-за коронавируса лишился нескольких человек. Или запрет Коморским островам дозаявить вратаря, из-за чего им пришлось выходить на встречу 1/8 финала с полевым игроком на последнем рубеже.

Курьёз

В этой же встрече оказался забит один из самых курьёзных мячей турнира. На 43-й минуте удивительную ошибку допустил Андре Онана. Вратарь «Аякса» на протяжении всего турнира представлял собой образец надёжности. Он регулярно выручал свою команду и сделал всё, чтобы она так далеко забралась на домашнем первенстве Африки.

Однако в решающий момент в концовке первого тайма матча за третью строчку голкипер неожиданно дрогнул. После прострела Иссы Каборе от лицевой, который только в подкате в последний миг дотянулся до снаряда, Онана не сумел зафиксировать мяч, и тот с рикошетом от его груди залетел в ближний угол. Тем, кто не смотрел встречу полностью, действия Андре понять сложно.

Но с большой долей вероятности причиной столь неудачной игры послужило жёсткое столкновение с одним из соперников, произошедшее незадолго до того. Камерунец долго не мог прийти в себя и подняться с газона. Состояние футболиста было настолько плохим, что его даже вырвало на поле. Партнёры просили у вратаря взять паузу, но он отказался. Замену тренерский штаб проводить также не рискнул. Как итог — курьёзный гол.

К чести Онаны, в перерыве ему удалось собраться. Во втором тайме ничто в его игре не напоминало о неприятном контакте. А в серии пенальти он стал главным героем команды, отразив выстрел Ибрахима Туре.

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