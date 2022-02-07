Мощь Сенегала, везение Египта и «триллер» от Камеруна и Буркина-Фасо: чем завершился Кубок Африки по футболу

Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок африканских наций. В финале команда в серии пенальти оказалась сильнее Египта. При этом «фараоны» в плей-офф одержали две победы в «лотерее» и одну — в дополнительное время. А сборная Буркина-Фасо сотворила сенсацию, добравшись до полуфинала, и едва не взяла медали. В матче за третье место подопечные Каму Мало уступили Камеруну, хотя вели по ходу встречи с разницей в три мяча.

Уверенность

Победу сборной Сенегала в Кубке африканских наций вполне можно назвать закономерным исходом турнира. Нельзя сказать, что «львы Теранги» катком проходились по соперникам, однако в нужный момент они увеличивали давление и за счёт класса добивались нужного результата, не прикладывая лишних усилий. В похожем прагматичном стиле чемпионом мира в 2018-м стала Франция.

Добиться успеха помог и отличный подбор футболистов. В Камерун приехали все сильнейшие: Эдуард Менди («Челси»), Калиду Кулибали («Наполи»), Абду Диалло, Идрисса Гейе (оба — ПСЖ) и, конечно, Садио Мане («Ливерпуль»). С таким составом коллектив не мог не проявить себя.

Способствовала успешному продвижению сенегальцев и удачная жеребьёвка. Как на групповом этапе, так и в плей-офф они получали посильных оппонентов. В 1/8 финала без проблем разобрались со скромным Кабо-Верде — 2:0. В четвертьфинале сломили сопротивление Экваториальной Гвинеи — 3:1. Наконец в полуфинале с аналогичным счётом оказалась повержена также уступающая в классе сборная Буркина-Фасо.

Решающее противостояние, казалось, началось не по сценарию «львов Теранги». На седьмой минуте они заработали пенальти, но Мане его не реализовал. В дальнейшем будущие чемпионы владели подавляющим преимуществом и нанесли 13 ударов по воротам против семи у «фараонов», восемь из которых пришлись в створ, но отличиться не сумели.

В результате судьба встречи решилась в серии пенальти, которая является вотчиной египтян. Они выиграли две «лотереи» на турнире, тогда как сенегальцам ни разу не пришлось находиться на поле более 90 минут. Но даже в этой ситуации они оказались сильнее благодаря сейву Менди и промаху Мохамеда Абдель Монема и впервые в истории завоевали КАН.

А Мане промах с точки в заключительном матче не помешал стать лучшим футболистом первенства. Такое решение организаторов можно понять, ведь Садио ярко проявил себя непосредственно в плей-офф. Он забил победный мяч Кабо-Верде, а в противостоянии с Буркина-Фасо не только отличился самостоятельно, но и отдал результативную передачу на Амаду Бамба Дьенга. По системе «гол + пас» форвард уступил только камерунцу Венсану Абубакару, поделив вторую строчку с Карлом Токо Экамби.

Фортуна

Камерун, в отличие от Сенегала, вынужден был встречаться с самыми сильными командами и в плей-офф поочерёдно прошёл Кот-д’Ивуар, Марокко и Камерун. Причём подопечные Карлуша Кейруша ни разу не сумели одержать победу в основное время, но будто сговорились с фортуной. Дважды они оказались сильнее соперников в серии пенальти и один раз — в дополнительное время. Попутно египтяне установили новый рекорд по количеству побед в «лотерее» в финальных стадиях КАН — шесть.

Настоящим талисманом семикратных чемпионов Африки стал Мохамед Абугабаль. Вратарь «Замалека» изначально приехал в сборную в роли второго номера и получил свой шанс в матче 1/8 финала с ивуарийцами, когда повреждение получил Мохамед Эль-Шенави. В результате резервист парировал выстрел с точки Эрика Бейи.

А звёздный час Абугабаля наступил в полуфинале с Камеруном. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в «лотерее» он взял один за другим удары Ароля Мукуди и Джеймса Силики. Следом нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье пробил мимо. Вдобавок в решающем противостоянии Мохамед отразил пенальти от Мане. Помог ему в этом Мохаммед Салах. Перед ударом он подсказал вратарю, как именно партнёр по «Ливерпулю» может исполнить одиннадцатиметровый, и тот нейтрализовал угрозу, не став прыгать в углы.

Сам звёздный форвард провёл не самый яркий турнир. В его активе всего два гола и одна результативная передача. Зато ему удалось практически в одиночку вывести сборную в полуфинал. Египтяне пропустили от марокканцев уже на седьмой минуте и оказались в затруднительном положении. Но в начале второго тайма напомнил о себе Салах, с близкого расстояния переведший мяч в створ после розыгрыша углового. А в дополнительное время Мохаммед совершил рейд по правому флангу, ворвался в штрафную и выкатил снаряд на пустые ворота Махмуда Хассана. Тем не менее нападающий «Ливерпуля» вновь потерпел поражение в финале КАН. Четыре года назад «фараоны» уступили Камеруну, а теперь — Сенегалу.

Сенсация

Выход сборной Буркина-Фасо в полуфинал КАН можно назвать неожиданностью. С одной стороны, «жеребцы» в последнее десятилетие зачастую ярко проявляют себя на континентальных первенствах. Например, в 2013-м они заняли второе место, а в 2017-м — третье. С другой, с тех пор некоторые лидеры команды завершили международную карьеру, и она даже не сумела пробиться в финальную стадию КАН-2019, не говоря уже о чемпионате мира.

К тому же в стране сейчас неспокойно: в конце января там произошёл военный переворот, в ходе которого оказался свергнут и задержан президент Рок Марк Кристиан Каборе. Футболисты в такой ситуации не могли не думать об оставшихся дома родных и близких.

Однако это не помешало им в четвертьфинале сотворить сенсацию и с минимальным счётом обыграть одного из главных фаворитов турнира — Тунис. Подопечные Каму Мало в фирменном стиле отошли на свою половину поля и закрылись в обороне. Соперник чаще владел мячом, но до опасных моментов дело доходило не часто.

Буркинийцам же для победы хватило гола Абубакара Уаттара. 19-летний полузащитник обратил на себя внимание как со знаком плюс, так и со знаком минус: на третьей добавленной к первому тайму минуте он забил единственный мяч, а в концовке получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо.

В полуфинале сборная Буркина-Фасо была близка к тому, чтобы сдержать и Сенегал. 70 минут будущий чемпион не мог поразить ворота оппонента. Но в концовке более сильная команда всё-таки дожала уставших «жеребцов», хотя они, даже пропустив дважды, вернули интригу благодаря голу Ибрахима Туре и сдались лишь после точного удара Мане.

Матч

Напоследок сборная Буркина-Фасо вместе с Камеруном подарила болельщикам настоящее зрелище. Благодаря яркой игре двух коллективов обычно не вызывающий интереса матч за третье место превратился в увлекательное противостояние. Поначалу казалось, у хозяев нет никаких шансов. Они не могли найти в себе эмоции и силы после обиднейшего поражения в серии пенальти от Египта. Разумеется, коллектив Антониу Консейсау рассчитывал на большее, чем бронзовые награды. К тому же тренерский штаб оставил в запасе двух главных нападающих Венсана Абубакара и Карла Токо Экамби.

Буркинийцы же играли в своё удовольствие и ещё в первом тайме забили два безответных мяча. В обоих случаях соперники не справились с подачами с фланга. Сначала Стив Яго замкнул диагональ с правого края, а затем Андре Онана после прострела из этой же зоны выпустил снаряд в сетку. А в начале второй половины встречи Джибриль Уаттара довёл счёт до крупного.

Возродить интригу камерунцам помогли стандартные положения. К тому же Консейсау бросил в бой Абубакара и Экамби. Это принесло свои плоды. Начало камбэку положил Стефан Баокен, отличившийся после розыгрыша углового. Подача ещё одного корнера привела к голу Абубакара. А спустя всего две минуты форвард отличился опять. На этот раз грубую ошибку совершил вратарь «жеребцов» Суфьян Уэдраого. Действуя на выходе, он столкнулся с партнёром и выпустил мяч точно на ногу оппоненту. Так, Венсан оформил дубль в течение трёх минут, а заодно с восемью голами гарантировал себе звание лучшего бомбардира турнира.

В серии пенальти воодушевлённые хозяева ожидаемо оказались сильнее и стали бронзовыми призёрам домашнего КАН. Удивительно, что «Неукротимые львы» лишь во второй раз в истории заняли третье место на чемпионате континента, хотя пять раз брали золото.

На этот раз они запомнились не только игрой, но и скандалами. Чего стоит хотя бы неожиданный визит медиков в стан сборной Буркина-Фасо в преддверии матча-открытия, после которого оппонент из-за коронавируса лишился нескольких человек. Или запрет Коморским островам дозаявить вратаря, из-за чего им пришлось выходить на встречу 1/8 финала с полевым игроком на последнем рубеже.

Курьёз

В этой же встрече оказался забит один из самых курьёзных мячей турнира. На 43-й минуте удивительную ошибку допустил Андре Онана. Вратарь «Аякса» на протяжении всего турнира представлял собой образец надёжности. Он регулярно выручал свою команду и сделал всё, чтобы она так далеко забралась на домашнем первенстве Африки.

Однако в решающий момент в концовке первого тайма матча за третью строчку голкипер неожиданно дрогнул. После прострела Иссы Каборе от лицевой, который только в подкате в последний миг дотянулся до снаряда, Онана не сумел зафиксировать мяч, и тот с рикошетом от его груди залетел в ближний угол. Тем, кто не смотрел встречу полностью, действия Андре понять сложно.

Но с большой долей вероятности причиной столь неудачной игры послужило жёсткое столкновение с одним из соперников, произошедшее незадолго до того. Камерунец долго не мог прийти в себя и подняться с газона. Состояние футболиста было настолько плохим, что его даже вырвало на поле. Партнёры просили у вратаря взять паузу, но он отказался. Замену тренерский штаб проводить также не рискнул. Как итог — курьёзный гол.

Images at half time showed Cameroonian goal keeper, Andre Onana throwing up few seconds before his own goal.Reports say his players asked him to lie down to regain his stability after he hit himself with the Burkinabe player and he refused and then came the goal#AFCON2021pic.twitter.com/TdGYzKobkB — Anchunda Benly (@anchunda_benly) February 5, 2022

К чести Онаны, в перерыве ему удалось собраться. Во втором тайме ничто в его игре не напоминало о неприятном контакте. А в серии пенальти он стал главным героем команды, отразив выстрел Ибрахима Туре.