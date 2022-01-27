Защитник Комор в роли вратаря, гол Мане с травмой и три серии пенальти: чем удивили матчи 1/8 финала Кубка Африки

Защитник Чакер Альхадур сыграл против Камеруна на позиции вратаря и помог Коморским Островам избежать крупного поражения. Садио Мане принёс Сенегалу победу над Кабо-Верде после того, как сильно ударился головой в столкновении с вратарём. Тунис сенсационно обыграл Нигерию, которая выиграла все матчи группового этапа. А Буркина-Фасо, Египет и Экваториальная Гвинея добыли путёвки в четвертьфинал по итогам серии пенальти. Чем запомнился первый раунд плей-офф Кубка африканских наций — в материале RT.

Сенсация

От сборной, которая выиграла три матча на групповом этапе футбольного турнира, вполне логично ждать, что она и дальше будет радовать болельщиков и как минимум начнёт плей-офф с победы. Но на Кубке африканских наций — 2021 единственную команду с таким прекрасным стартом постигло быстрое разочарование.

Нигерия всегда оказывались в восьмёрке лучших команд КАН, если проходила на него отбор. Без медалей же «суперорлы» оставались всего три раза за последние 59 лет. Но в этом году их выступление получилось худшим в истории и закончилось на стадии 1/8 финала, когда нигерийцы после трёх побед, в том числе над сильной сборной Египта, повстречались с Тунисом.

У североафриканцев хватало проблем на этом турнире — они вышли в плей-офф с двумя поражениями и потеряли из-за коронавируса нескольких игроков и главного тренера Мухдьера Кебайера. Однако «карфагенские орлы» дали бой соперникам и могли ещё в первом тайме открыть счёт, когда в створ ворот пробил защитник «Рубина» Монтассар Тальби. Они всё-таки забили первый мяч, но уже после перерыва, когда издалека удачно пробил капитан команды Юссеф Мсакни.

У Нигерии было мало возможностей отыграться, и совсем для команды всё стало плохо, когда удаление за грубый фол против Мсакни заработал Алекс Айуоби, вышедший на поле всего семью минутами ранее. На последние три минуты на поле вышел экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса, но в своём 105-м матче за национальную команду он не успел ничем отличиться. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу Туниса, который в четвёртый раз подряд пробился в четвертьфинал Кубка африканских наций.

Сухая серия

Сборной Сенегала принадлежит уникальное для нынешнего КАН достижение — команда с запада Африки провела четыре матча и не пропустила ни одного мяча. «Львы Теранги» одержали сухую победу на групповом этапе и дважды сыграли в нулевую ничью, а в 1/8 финала не позволили отличиться соперникам из Кабо-Верде.

Впрочем, в данном случае было бы слишком удивительно, если бы Сенегал не смог оставить ворота в неприкосновенности. Помимо того что эта команда считалась явным фаворитом, она имела к концу матча на два игрока больше. Первое удаление у островитян случилось ещё в первом тайме, а после перерыва произошёл довольно неприятный для обеих сторон эпизод. Главная звезда Сенегала Садио Мане столкнулся головой с вратарём Жозимаром Возиньей. Форвард «Ливерпуля» получил травму и долго приходил в себя, а его оппонент сразу был выставлен с поля.

Мане продолжил матч и даже смог спустя несколько минут открыть счёт после удара под перекладину. Но его всё-таки заменили и отправили в больницу, где уже после игры его навестил Возинья. Футболисты сфотографировались и дали понять болельщикам, что не имеют друг к другу претензий. Встреча же закончилась вскоре после ещё одного гола в ворота Кабо-Верде, автором которого стал 21-летний Амаду Бамба Дьенг.

Триллеры

Сразу три матча 1/8 финала не уложились в основное время и до последнего держали в напряжении зрителей. Для начала определить победителя долго не могли Буркина-Фасо и Габон, хотя по ходу матча казалось, что с этим проблем не возникнет. Буркинийцы вели в счёте благодаря голу Бертрана Траоре, который до этого не реализовал пенальти, а с середины второго тайма играли в большинстве.

Однако на первой добавленной минуте Адама Гира неловко среагировал на удар соперника и допустил автогол. Спустя полчаса выяснять отношения пришлось в серии пенальти. Команда Буркина-Фасо взяла верх со счётом 7:6, а один из мячей в её составе забил форвард «Ахмата» Мохаммед Конате. Следующий матч его команда проведёт с Тунисом, так что как минимум один представитель РПЛ пройдёт в полуфинал.

Понадобилось бить послематчевые пенальти и участникам самого интригующего матча с участием Египта и Кот-д'Ивуара. Голов за 120 минут зафиксировано так и не было, хотя на поле было немало звёзд футбола из лучших лиг Европы. В перестрелке с 11-метровой отметки сильнее же оказались «фараоны». Финальную точку поставил Мохаммед Салах. Его удар стал победным после того, как свою неудачную попытку совершил защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи.

Соперник Сенегала по четвертьфиналу определялся в противостоянии Мали и Экваториальной Гвинеи, и ждать своих следующих соперников команде Мане пришлось долго. В этом матче тоже не было ни одного гола с игры, так что тут тоже понадобилось организовывать серию пенальти. Обе команды по очереди выходили вперёд, но в итоге удача улыбнулась Экваториальной Гвинее. Она впервые пробилась в четвертьфинал на турнире, который не проходит на её территории.

Герой

Самым необычным матчем на Кубке африканских наций стала встреча Камеруна с Коморскими Островами. И дело было даже не в том, что хозяевам турнира противостояла команда, которая на своём первом же континентальном первенстве прошла групповой этап и впервые в истории вообще обратила на себя внимание.

Побороться за путёвку в четвертьфинал дерзким новичкам предстояло без вратарей. Все, кто был способен занять последний рубеж обороны, по тем или иным причинам сыграть не могли. В ворота встал защитник Чакер Альхадур, для которого даже не нашлось подходящей экипировки — ему пришлось надеть чужую футболку со своим номером из скотча.

Вдобавок ко всему Коморы уже на седьмой минуте остались в меньшинстве, что совсем должно было добить скромных дебютантов. Однако Камеруну оказалось не так-то просто обыграть островитян. Альхадур, хоть и прятал иногда по привычке руки, всё-таки периодически спасал команду от гола. Два раза он пропустил, в том числе от лучшего бомбардира турнира Венсана Абубакара, забившего уже шестой мяч. Но в концовке Юссуф М'Чангама сократил отставание в счёте благодаря удару с дальнего штрафного, подарив Коморам надежду на успех. Чуда так и не произошло, но Альхадур определённо стал одним из героев всего Кубка африканских наций. Камерун дальше продолжит поход за титулом в матче с Гамбией, обыгравшей Гвинею.

Гол

В четвертьфинал Кубка африканских наций прошло также Марокко. В первом круге плей-офф североафриканцы обыграли одно из главных открытий соревнований — Малави, которое преодолело групповой этап всего лишь на своём третьем турнире в истории.

Этот матч запомнился в первую очередь своим первым голом, автором которого стал Хеллингс Франк Мханго. Нападающий Малави на седьмой минуте заметил, как марокканский вратарь Боно слишком далеко вышел из ворот. Он тут же пробил со всей мощи, находясь примерно в 35 м от цели, и открыл счёт. Теперь этот гол будет иметь все шансы стать самым красивым на турнире.

При этом полезным его назвать уже никак нельзя. Марокко быстро оправилось от нанесённого удара и принялось полностью доминировать на поле. Перед самым перерывом это вылилось в ответный гол со стороны форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Выйти же вперёд «атласским львам» помог штрафной в исполнении Ашрафа Хакими. Защитник ПСЖ отличился на 70-й минуте и получил похвалу от своего знаменитого одноклубника Килиана Мбаппе. Далее Марокко сыграет с Египтом.