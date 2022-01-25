Сборная Сенегала обыграл Кабо-Верде и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Кабо-Верде.

Встреча в Бафусаме (Камерун) на стадионе «Бафусам» завершилась со счётом 2:0 в пользу Сенегала.

Во время матча с поля были удалены два футболиста Кабо-Верде. В составе сенегальской команды голами отметились Садио Мане и Амаду Бамба Дьенг.

Таким образом, в четвертьфинале турнира Сенегал встретится с победителем пары Мали — Экваториальная Гвинея.

Ранее «Ростов» опроверг информацию об отставке Арутюнянца с поста президента клуба.