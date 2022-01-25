Сборная Сенегала обыграл Кабо-Верде и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
- AP
Встреча в Бафусаме (Камерун) на стадионе «Бафусам» завершилась со счётом 2:0 в пользу Сенегала.
Во время матча с поля были удалены два футболиста Кабо-Верде. В составе сенегальской команды голами отметились Садио Мане и Амаду Бамба Дьенг.
Таким образом, в четвертьфинале турнира Сенегал встретится с победителем пары Мали — Экваториальная Гвинея.
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