«Ростов» опроверг информацию об отставке Арутюнянца с поста президента клуба

Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением по поводу возможной отставки Арташеса Арутюнянца с поста президента команды.

«Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба.

Ранее появилась информация о том, что Арутюнянц планирует покинуть пост главы ростовского клуба.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Ростов» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 18 очков в 18 матчах. Главным тренером команды является Виталий Кафанов.

Ранее Ткаченко рассказал, почему Адамов выбрал «Зенит», а не «Локомотив».