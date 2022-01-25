«Ростов» опроверг информацию об отставке Арутюнянца с поста президента клуба

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением по поводу возможной отставки Арташеса Арутюнянца с поста президента команды.
«Ростов» опроверг информацию об отставке Арутюнянца с поста президента клуба
  • Gettyimages.ru

«Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба.

Ранее появилась информация о том, что Арутюнянц планирует покинуть пост главы ростовского клуба.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Ростов» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 18 очков в 18 матчах. Главным тренером команды является Виталий Кафанов.

Ранее Ткаченко рассказал, почему Адамов выбрал «Зенит», а не «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить