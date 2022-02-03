Сенегал стал первым финалистом Кубка африканских наций по футболу
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Львы Теранги в полуфинальном матче переиграли сборную Буркина-Фасо со счётом 3:1.
В составе Сенегала мячи забили Абду Диалло (на 70-й минуте), Бамба Дьенг (на 76-й минуте), Садио Мане (на 87-й минуте). У проигравшей команды отличился Блати Туре (на 82-й минуте).
Во втором полуфинале 3 февраля сыграют Камерун и Египет.
Сенегал второй раз подряд в истории пробился в финал турнира.
Ранее сообщалось, что погибли семь человек перед матчем Кубка Африки Камерун — Коморы.