Сенегал стал первым финалистом Кубка африканских наций по футболу

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Сборная Сенегала первой пробилась в финал Кубка африканских наций по футболу 2021 года в Камеруне.
Сенегал стал первым финалистом Кубка африканских наций по футболу
  • AP
  • © Sunday Alamba

Львы Теранги в полуфинальном матче переиграли сборную Буркина-Фасо со счётом 3:1.

В составе Сенегала мячи забили Абду Диалло (на 70-й минуте), Бамба Дьенг (на 76-й минуте), Садио Мане (на 87-й минуте). У проигравшей команды отличился Блати Туре (на 82-й минуте).

Во втором полуфинале 3 февраля сыграют Камерун и Египет.

Сенегал второй раз подряд в истории пробился в финал турнира.

Ранее сообщалось, что погибли семь человек перед матчем Кубка Африки Камерун — Коморы.

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