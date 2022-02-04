Опасения Большунова, успех Смирновой и составы сборных: чем запомнился последний день перед стартом Игр

| Борислав Головин

Президент России Владимир Путин по возможности будет следить за ходом Олимпиады и посетит церемонию открытия. Лыжник Александр Большунов признался, что не ест в местной столовой из-за опасения заразиться коронавирусом. В сборных страны по фигурному катанию и биатлону опубликовали составы на командный турнир и смешанную эстафету соответственнно. А фристайлистка Анастасия Смирнова пробилась в финал могула. О чём говорят в последний день перед стартом Игр — в материале RT.

За ходом Олимпийских игр в Пекине будет с интересом наблюдать вся страна. Не станет исключением и президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства постарается следить за результатами, несмотря на занятость.

«Очевидно, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть соревнования на Олимпиаде. Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты — по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», — приводит слова Пескова ТАСС.

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В ночь с 3 на 4 февраля Путин отправится в Пекин и посетит церемонию открытия. Сам президент в интервью Медиакорпорации Китая выразил уверенность, что хозяева хорошо подготовились к ОИ и «создали условия для безопасного пребывания».

Вместе с тем он высказал обеспокоенность попытками политизировать спорт и использовать его в качестве инструмента давления.

«Считаем недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением. И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещённых препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», — добавил Путин.

Рассказывая о видах, которые он любит особенно, президент выделил в том числе хоккей. Он подчеркнул, что рассчитывает на успешное выступление в Пекине сборной России, которой предстоит защищать звание олимпийских чемпионов.

Отметили команду и в ОКР при выборе знаменосцев. Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия понесёт капитан «Красной машины» Вадим Шипачёв. Компанию ему составит конькобежка Ольга Фаткулина, серебряный призёр Игр в Сочи.

Доверие Латыпову и Кацалапов в роли капитана

Первый матч сборной России по хоккею на Играх состоится только 9 февраля. Зато соревнования по фигурному катанию и биатлону начнутся 4-го и 5-го числа. За день до церемонии открытия были объявлены составы на смешанную эстафету и командный турнир соответственно.

У стреляющих лыжников открывать Олимпиаду предстоит Ульяне Нигматуллиной, Кристине Резцовой, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову. В целом тренерский штаб сделал выбор в пользу сильнейших на данный момент. Вызывает вопросы лишь кандидатура последнего, который пропустил длительное время из-за коронавируса, а по возвращении в двух гонках на этапе Кубка мира в Антерсельве допустил большое количество осечек. Впрочем, наставник мужской команды Юрий Каминский верит, подопечный справится с работой на рубежах.

«Это оптимальный выбор. Латыпов сейчас в порядке. В стрельбе, по крайней мере на тренировках, всё в порядке. Не без промаха, но без промахов я не знаю, кто здесь пройдёт», — цитирует слова специалиста ТАСС.

Что касается состава фигуристов на командный турнир, RT писал о нём подробно ранее. Позже стало известно несколько важных деталей. Во-первых, назвали имя капитана сборной. Им стал Никита Кацалапов. Такое решение не удивило, ведь москвич к 30 годам накопил богатый опыт выступлений. ОИ в Пекине станут для него вторыми в карьере. На домашних Играх в Сочи он как раз завоевал золото в команде и бронзу — в танцах на льду.

«Я очень рад стать капитаном. Уверен, каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

Также стали известны стартовые номера россиян в первый соревновательный день. Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин выступит под пятым номером, Виктория Синицина и Кацалапов в танцах на льду — под десятым, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревновании пар — под девятым.

А вот отечественные фигуристки, к которым приковано особое внимание, стараются как можно реже появляться на публике. Так, в четверг они не приняли участие в тренировке. Более того россияне после окончания занятий отказываются от общения с журналистами. Как объяснил Андрей Мозалёв, такой запрет поступил от руководства.

Так или иначе главной целью сборной является удачный старт и победа в командном турнире. Ещё больше увеличивает её шансы на успех возможный отказ от участия Юдзуру Ханю. По информации СМИ, японец пока даже не прилетел в Китай и намерен сосредоточиться на личном первенстве.

Скандал вокруг Ягудина и шутка Лессера

Не обходятся Игры и без небольших скандалов. Например, серьёзное обсуждение вызвала петиция олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина с призывом в Пекине вернуть российским спортсменам возможность выступать под национальными флагом и гимном. К его предложению отнеслись по-разному, но жёстче всех высказался американский журналист Дэвид Лис. Он назвал Ягудина главным шутом ФФККР и удивился, что тот всерьёз считает, будто петиция в интернете поможет стране избежать антидопинговых санкций.

Отдельно Лис высказался о тренировке отечественных фигуристок перед началом ОИ. По его словам, Камила Валиева каталась отдельно от всех и выглядела расслабленной. Складывалось впечатление, она совсем не испытывает давления. При этом журналист считает, что Александра Трусова продолжает испытывать проблемы с четверными прыжками, а Анна Щербакова, напротив, неожиданно исполнила три и теперь может побороться как минимум за серебро.

А немецкий биатлонист Эрик Лессер пошутил над организаторами Игр. В своём Instagram он выложил фотографию фирменных перчаток с вышитыми на бирках словами на английском: солидарность, инклюзивность, равенство, мир, уважение. Спортсмен отредактировал кадр и заменил их все на «деньги».

Опасения WADA и сон в термобелье

Между тем прилетевшие в Пекин спортсмены продолжают делиться впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне. Разумеется, активное обсуждение вызывает меню в местной столовой. Изначально оно подавалось как очень богатое, в котором представлено огромное количество блюд.

Однако во Всемирном антидопинговом агентстве предупредили гостей о серьёзной опасности. Якобы, в местном мясе может в небольших количествах содержаться запрещённое вещество кленбутерол. В Поднебесной его используют для выращивания скота.

Впрочем, спортсмены куда больше опасаются заразиться коронавирусом и делают всё для того, чтобы избежать лишних контактов. Например, лыжник Александр Большунов предпочитает не есть в столовой, а забирает еду в специальных одноразовых контейнерах к себе в номер.

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А вот его коллега Юлия Ступак призналась, что ей сильно не хватает в Пекине традиционных национальных блюд.

«Я хочу нормальной еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, бо-о-орщ!» — написала лыжница в «сториз» Instagram.

Не обходится без жалоб и на холод в номерах, о котором упоминали многие атлеты. В их число попал и Максим Цветков. По признанию российского биатлониста, первые две ночи в номере стояла настолько низкая температура, что ему пришлось спать в термобелье и шапке.

«В принципе лыжи ещё более-менее едут. Нет такого, как бывает в России, что выходишь в минус 20, и снег под лыжами скрипит. Вот такого не было пока что... Но сейчас всё хорошо, принесли обогреватель, и мы нашли, как ещё можно утеплять комнату», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

К сожалению, в олимпийской деревне никто не застрахован и от заражения COVID-19. Сдать положительный тест может абсолютно любой несмотря на все меры предосторожности. Неудивительно, что у некоторых не выдерживают нервы. Бельгийская скелетонистка Ким Мейлеманс после сдачи положительного теста провела прямой эфир в социальных сетях, во время которого не смогла сдержать слёз.

При этом ей запретили покидать карантинный отель, хотя она провела на изоляции несколько дней и сдала несколько отрицательных тестов. Девушка пожаловалась на неприемлемые условия. Позднее её вернули в олимпийскую деревню.

Другие спортсмены несмотря на риск заразиться находят возможность пересекаться с интересными гостями. Скелетонистка Елена Никитина сфотографировалась с пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону Мартеном Фуркадом и удивилась тому, что именитый француз узнал её.

А в эстафете олимпийского огня принял участие известный актёр Джеки Чан. Сообщается, что он стал 30-м факелоносцем. Звезде достался самый ответственный отрезок — наиболее популярный участок Великой Китайской стены.

Также в четверг прошли соревнования по кёрлингу в миксте, женскому хоккею и фристайлу. Особое внимание отечественным болельщикам следует уделить последнему виду, в котором состоялась первая квалификация в могуле. К сожалению, в финал пока удалось пробиться только одному представителю сборной России — Анастасии Смирновой. Бронзовый призёр чемпионата мира набрала 73,01 балла и заняла восьмое место.

Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко составить компанию ей не сумели. У мужчин лучшим стал Никита Новицкий. С результатом 74,71 балла он расположился только на 13-й строчке, тогда как для решения задачи требовалось попасть в топ-10. Впрочем, у него, а также у других россиян ещё будет шанс удачно выступить во второй квалификации.

Поделился своими впечатлениями от пребывания на ОИ и корреспондент RT Алексей Ярошевский, который выложил очередной блог в Youtube под названием «Дневники Олимпиады». В нём он рассказал о местных спортивных объектах, посетил хоккейный матч, совершил поездку в местном такси, а также пообщался с Ягудиным.