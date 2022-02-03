Сборная России объявила состав на короткую программу в командном турнире ОИ-2022

В мужском одиночном катании сборную России представит Марк Кондратюк, в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сообщает сайт ФФККР.
Отмечается, что имя фигуристки, заявленной в женском одиночном катании, станет известно позднее. Сообщалось, что Камила Валиева выступит в короткой программе в командном турнире.
Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля.
Ранее Тарасова одобрила Фаткулину и Шипачёва в качестве знаменосцев сборной России.