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Сборная России объявила состав на короткую программу в командном турнире ОИ-2022

Сборная России объявила состав на короткую программу в командном турнире ОИ-2022
03.02.2022, 16:50 |

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России объявила состав на короткую программу в командном турнире ОИ-2022
  • AP

В мужском одиночном катании сборную России представит Марк Кондратюк, в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сообщает сайт ФФККР.

Отмечается, что имя фигуристки, заявленной в женском одиночном катании, станет известно позднее. Сообщалось, что Камила Валиева выступит в короткой программе в командном турнире.

Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля.

Ранее Тарасова одобрила Фаткулину и Шипачёва в качестве знаменосцев сборной России.

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