«Большая ответственность и честь»: Шипачёв и Фаткулина выбраны знаменосцами сборной России на Играх в Пекине

| Борислав Головин

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина станут знаменосцами команды на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Президент ОКР Станислав Поздняков объяснил выбор личными заслугами спортсменов. Сами атлеты, которым предстоит пронести флаг, не скрывали своих эмоций. Так, Фаткулина призналась, что не сразу поверила в новость, а Шипачёв заметил, что подобные события случаются раз в жизни.

«Выбор очевидный, не вызвал вопросов»

С выбором знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине в ОКР тянули до последнего. Лишь в четверг днём, за сутки до церемонии открытия, были названы имена двух спортсменов, удостоенных этой чести. Ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. В Олимпийском комитете страны выбор двух человек объяснили желанием следовать рекомендации МОК о приверженности принципам гендерного равенства.

Позже глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что была сделана ставка на атлетов, проживающих в Пекине и Яньцине, а не в Чжандзякоу, который находится в заметном отдалении от столицы. Также в мероприятии не примут участие люди, у которых на следующий день запланированы соревнования.

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«Костяк нашей делегации на открытии — спортсмены, тренеры и специалисты, проживающие в Пекине и Яньцине. У нас будет одна из самых больших делегаций — более 80 человек», — заявил функционер на пресс-конференции.

Что касается определения знаменосцев, то главным критерием, по словам Позднякова, стали заслуги на предыдущих Играх. Руководитель подчеркнул: решение было принято единогласно, а споров не возникло.

«Очень важно, чтобы наши спортсмены олицетворяли собой силу и мощь делегации. Единогласно решили, что знаменосцами станут серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина, одна из опытных наших спортсменок, и олимпийский чемпион 2018 года, капитан хоккейной команды Вадим Шипачёв. Выбор очевидный, не вызвал вопросов. Это самые достойные атлеты делегации», — объяснил функционер.

Сами знаменосцы не скрывали своей радости. Так, Фаткулина призналась, что не сразу поверила в произошедшее.

«Честно скажу, я была поражена, чуть ноги не подкосились. Сначала даже не поверила. Это большая ответственность и большая честь для меня», — приводит слова конькобежки «Матч ТВ».

А оценивая выбор партнёра, она пошутила, что теперь ей придётся полюбить хоккей. При этом ещё весной, по признанию призёра Олимпийских игр, она задумывалась о завершении карьеры и даже представить не могла, что понесёт флаг страны в Пекине.

«С возрастом становится сложнее восстанавливаться и настраиваться. Ты вроде опытный и стараешься слушать себя, но при этом может появиться диссонанс с общей работой, налаженной подготовкой. И из-за того что у тебя серьёзный опыт, задаёшь себе ещё больше вопросов: надо или нет, может, больше нагрузки дать, может, меньше. Какие-то постоянные качели», — отметила Фаткулина.

Не скрывал своих эмоций и Шипачёв, который узнал новость от руководства команды.

«Я очень обрадовался, это большая ответственность. Такое событие может быть один раз в жизни. Я очень доволен», — цитирует хоккеиста Telegram-канал ОКР.

Исторический выбор и плохая примета

Выбор Шипачёва на роль знаменосца вопросов не вызвал. Он является действующим олимпийским чемпионом и капитаном сборной России. Более того, в 2014-м нападающий завоевал золотые медали на первенстве планеты в Минске.

Опытный 34-летний форвард также считается одной из главных звёзд КХЛ. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а в текущем сезоне, приостановленном из-за пандемии коронавируса, лидирует в списке лучших бомбардиров. В его активе 24 гола и 43 результативные передачи. Неудивительно, что на Шипачёва болельщики в Пекине будут возлагать особенные надежды.

Что касается Фаткулиной, то она, в отличие от Шипачёва, ни разу в карьере не поднималась на высшую ступень пьедестала почёта на ОИ. Однако на домашних Играх в Сочи ей удалось завоевать серебро на дистанции 500 м. Олимпиада в Китае для Ольги — третья в карьере. Дебютировала она ещё в 2010-м в Ванкувере. В Пхёнчхан же спустя восемь лет чемпионка мира и Европы не поехала, поскольку не получила индивидуальное приглашение от МОК.

Любопытно, что Фаткулина станет первой конькобежкой в истории страны, которая понесёт флаг на церемонии открытия. Ранее подобной чести удостаивались только мужчины, представляющие этот вид: Олег Гончаренко (ОИ-1956 в Кортина-д’Ампеццо), Евгений Гришин (ОИ-1964 в Инсбруке) и Дмитрий Дорофеев (ОИ-2006 в Турине).

Хоккеисты получали это право куда чаще. Один Владислав Третьяк дважды брал на себя роль знаменосца. А на Играх-2010 в Ванкувере страну на церемонии открытия представлял Алексей Морозов.

Правда, существует поверье, что ответственная миссия является некой чёрной меткой, которая мешает спортсменам завоёвывать награды высшей пробы. Например, сборная России по хоккею в 2010-м вылетела уже на стадии четвертьфинала. А Дорофеев в 2006-м довольствовался серебром. Бобслеисту Александру Зубкову роль знаменосца в Сочи не помешала занять первые места в соревновании двоек и четвёрок, однако позже он был лишён этих медалей за нарушение антидопинговых правил.

«Это дополнительные эмоции и ответственность»

На родине выбор Шипачёва и Фаткулиной оценили положительно. Например, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что для любого спортсмена такое доверие стало бы честью, и вспомнил, как ему самому не позволили пронести флаг СССР на ОИ-1988 в Калгари.

«Знаменосец всегда является авторитетным спортсменом. Это дополнительные эмоции и ответственность. Я рад за ребят, что они получили такое уважение от своих коллег. Надеюсь, флаг будет в руках будущих олимпийских чемпионов. У меня тоже имелась такая возможность на Олимпиаде в Калгари, но, к сожалению, тренер принял решение лишить меня её. Сказал, что надо готовиться к первому матчу, а я считаю, меня обокрали. Это большая честь для любого спортсмена. Правда, я нёс флаг на закрытии, но это немного другое», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он не считает, что атлеты, которых отправят на церемонию открытия, будут подвержены дополнительному риску заражения коронавирусом.

«Похоже, уже дышать надо перестать. Думаю, спортсмены и организаторы соблюдут все меры предосторожности. Никто не станет рисковать элитными спортсменами. Не сомневаюсь, будет сделано всё для их максимальной защиты. Всё будет хорошо», — заверил Фетисов.

Другой прославленный отечественный хоккеист Борис Михайлов также позитивно оценил кандидатуры Шипачёва и Фаткулиной.

«Быть знаменосцем нашей команды — очень ответственно. Россию представляют сотни спортсменов, поэтому выбрали самых лучших. Горд, что знамя понесёт представитель такого вида спорта, как хоккей. Флаг ему в руки. Пускай Шипачёв ведёт свою дружину к олимпийским медалям», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

В свою очередь, Зубков, сам удостоившийся подобной чести, призвал спортсменов расслабиться и не верить в плохие приметы.

«Я хочу пожелать ребятам удачного выступления на Олимпийских играх. Желаю достойно пронести знамя, хотя, к сожалению, и не нашей страны, а Международного олимпийского комитета. Человек должен быть готов к тому, чтобы нести его. Есть и некое суеверие в этом. У некоторых возникают сомнения. Сам спортсмен должен быть готов, чтобы нести знамя», — подчеркнул Зубков.

За Фаткулину особенно порадовались в мире конькобежного спорта. Например, президент СКР Алексей Кравцов напомнил, как ей удалось сохранить своё доброе имя в ситуации с обвинениями в употреблении допинга на ОИ в Сочи.

«Это большая честь. Очень рад за Ольгу Фаткулину. Она заслуженный спортсмен, участница многих ОИ, серебряный призёр Игр в Сочи. Помним, как в своё время Ольге предъявлялись обвинения, которые были отведены потом. Это тоже дополнительное признание. Есть поверье, что знаменосцам приходится труднее на соревнованиях. Но Ольга — настоящий боец, верим, это только мотивирует дополнительно», — подчеркнул функционер.

Наконец, по мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Фаткулина достойна такой чести.

«Победил здравый смысл. Многие хотели видеть Александра Большунова и фигуристок, но им выступать в ближайшие дни. К тому же будет очень непростая церемония открытия, и спортсмены потеряют целый день. Поэтому всё логично — всегда освобождали от церемонии тех, кому выступать. А Ольге выходить на старт только 13-го числа, будет время потренироваться. Что касается приметы, стараюсь опровергать все эти мифы. Надеюсь, Фаткулина и Шипачёв выиграют золото», — заявила Журова Sport24.