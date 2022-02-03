Фаткулина и Шипачёв станут знаменосцами сборной России на открытии ОИ-2022

Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Фаткулина является серебряным призёром Олимпиады в Сочи, а Шипачёв — олимпийским чемпионом в составе хоккейной сборной России на Играх в Пхёнчхане.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр пройдёт 4 февраля на Национальном стадионе Пекина. Россия выступит под эгидой ОКР.
Ранее Лайшев заявил, что состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине выбран оптимальный, отобраны самые сильнейшие.