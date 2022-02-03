Семь хоккеистов сборной Латвии не прошли тесты на коронавирус в Пекине

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Семь игроков сборной Латвии по хоккею после прилёта в Пекин для участия в зимней Олимпиаде 2022 года сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

РИА Новости