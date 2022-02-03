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Семь хоккеистов сборной Латвии не прошли тесты на коронавирус в Пекине

Семь хоккеистов сборной Латвии не прошли тесты на коронавирус в Пекине
03.02.2022, 18:44 |

Семь игроков сборной Латвии по хоккею после прилёта в Пекин для участия в зимней Олимпиаде 2022 года сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Семь хоккеистов сборной Латвии не прошли тесты на коронавирус в Пекине
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прибалтийской команды.

Пять хоккеистов латвийской сборный должны будут пройти повторное тестирование. Два игрока помещены на карантин.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. 

Сборная Латвии попала в группу с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

Ранее сообщалось, что у хоккеиста сборной России выявили пограничный тест на коронавирус на ОИ-2022.

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