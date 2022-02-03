Семь хоккеистов сборной Латвии не прошли тесты на коронавирус в Пекине

Об этом сообщает пресс-служба прибалтийской команды.
Пять хоккеистов латвийской сборный должны будут пройти повторное тестирование. Два игрока помещены на карантин.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.
Сборная Латвии попала в группу с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).
Ранее сообщалось, что у хоккеиста сборной России выявили пограничный тест на коронавирус на ОИ-2022.
Ierodoties Pekinā, septiņiem Latvijas izlases hokejistiem konstatētas pozitīvas Covid-19 analīzes. Veicot atkārtotus testus, pieciem no septiņiem hokejistiem atļauts pārtraukt izolāciju. Diviem spēlētājiem vēl jāpaliek izolācijā.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 3, 2022