Золото на двоих: Бабиков и Буртасова победили в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону

Россияне Антон Бабиков и Евгения Буртасова одержали победу в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону в Арбере. Для спортсменки, не допустившей ни одного промаха в гонке, это золото стало вторым на соревнованиях. В смешанной эстафете россияне заняли пятое место из-за пяти штрафных кругов, которых не избежал ни один из участников квартета.

Пять штрафных кругов в эстафете

В последний день чемпионата Европы по биатлону в Арбере разыгрывались медали в командных гонках — смешанной эстафете и сингл-миксте. Тренерский штаб сборной России изрядно удивил выбором состава на первую из них. В квартет, который должен был побороться за медали, вошли Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.

Вопросы были к спортсменам, которых поставили на стартовый и финальный этапы. Томшин в личных гонках выступал неубедительно и не поднимался выше 12-го места, а в десяти подходах к огневым рубежам только два раза отработал чисто. Показатели Шевченко были ещё хуже: в гонке преследования она была 17-й, других попаданий в топ-20 у неё не было. При этом без участия в эстафете остались серебряный призёр спринта Никита Поршнев и бронзовая медалистка индивидуальной гонки Наталья Гербулова. Включить в состав также можно было Антона Бабикова и Евгению Буртасову, но им доверили сингл-микст.

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Томшину реабилитироваться так и не удалось. Уже на первой лёжке он заработал штрафной круг, став всего одним из четырёх спортсменов, кто испытал настолько большие трудности со стрельбой. Если накануне из-за сильной вьюги это ещё можно было понять, то в этот раз снегопада не было, а ветер значительно ослабел. Российский биатлонист вернулся на трассу 16-м, а в итоге передал эстафету десятым, в 1:41 от лидировавшего норвежца Эрленда Бьонтегорда. При этом чистая скорость у Томшина была одной из лучших на этапе, и такое отставание он создал только стрельбой.

Ещё хуже на огневых рубежах выглядел Пащенко. Серебряный призёр пасьюта дважды заходил на штрафные круги, так что ни о каком возвращении в борьбу за медали речи пока не шло. Сборная России хотя и оставалась на десятом месте, но проигрыш норвежцам приближался к трём с половиной минутам. Как показал пример словенцев и австрийцев, обходиться без огромного количества промахов вполне было можно.

Справиться со стрельбой лёжа не удалось и Куклиной. Она тоже должна была пробежать лишние 150 метров, после чего сборная России оказалась на грани досрочного завершения борьбы: к тому времени уже девять команд были сняты с гонки за проигрыш целого круга, а позади Куклиной, уступавшей уже больше 4,5 минуты, оставались всего две спортсменки. Интересно, что в тот момент реальным претендентом на медали стала сборная Румынии, на три четверти составленная из бывших российских биатлонистов. Анастасия Толмачёва держалась на третьем месте, проигрывая только немцам и норвежцам.

Худший из возможных сценариев всё-таки не воплотился в жизнь. Со второй стрельбой Куклина справилась, что позволило ей отыграть шесть позиций и включиться в борьбу за пятое место. Невероятный подарок соперницам преподнесли и румынки: Толмачёва неправильно передала эстафету Елене Чирковой, и их наказали двухминутным штрафом. Отставание российской сборной от призовой тройки сократилось до минуты, и у Шевченко появилась возможность совершить спортивный подвиг.

И российская биатлонистка была к этому близка. Избежав неприятностей на первой стрельбе, она оказалась в 21 секунде от швейцарки Айты Гаспарин, замыкавшей первую тройку. На последнем огневом рубеже Гаспарин заработала штрафной круг, предоставив шанс россиянке взять бронзу. Но Шевченко, как и все её партнёры по сборной, оставила одну мишень незакрытой. Она ещё пыталась ногами сократить отставание, но не только не смогла догнать швейцарку, но и пропустила вперёд француженку Софи Шово. Норвегия и Германия к тому времени уже разыграли золото и серебро между собой.

Победный финал чемпионата Европы

На что могла бы быть способна сборная России, если бы в её состав вошли Буртасова и Бабиков, наглядно показал сингл-микст. Чемпионка и серебряный призёр индивидуальных гонок стали лучшим дуэтом европейского первенства и вновь дали повод порассуждать, что им в эти дни было бы лучше находиться в Пекине, а не в Арбере.

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Бабикову на первом этапе не удалось показать чистую стрельбу. Однако в сингл-миксте за это не приходилось слишком сильно расплачиваться, а ходом можно было компенсировать даже штрафные круги. Свой первый этап россиянин завершил третьим, совсем немного уступая шведу Габриэлю Стегмайру и белорусу Илье Овсеенко. При этом у главного фаворита, победителя индивидуальной гонки и пасьюта Сверре Аспенса из Норвегии, не было ни точной стрельбы, ни убедительного хода.

Буртасова же блестяще провела свой первый этап сингл-микста. Она не допустила ни одного промаха, о чём в этой гонке можно было только мечтать. Российская биатлонистка не просто захватила лидерство, но и заработала 22 секунды запаса для своего партнёра. А ему этот задел даже не понадобился: Бабиков сам прошёл оба огневых рубежа всего лишь с одним дополнительным патроном, благодаря чему отрыв превысил уже минуту.

На Буртасову такая подушка безопасности не оказала никакого влияния. Как и в победной индивидуальной гонке, она снова закрыла все мишени с первой попытки, что позволило ей финишировать в гордом одиночестве и стать четырёхкратной чемпионкой Европы. Для Бабикова это золото стало третьим в карьере. При этом оба спортсмена во второй раз выиграли сингл-микст.