Ярошенко: почему россиянки, кричавшие об Олимпиаде, не поборолись со Стремоус

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко отреагировал на победу молдаванки Алины Стремоус в гонке преследования на чемпионате Европы.

«Почему люди, которые кричали, что мы должны ехать на Олимпийские игры, не поборолись со Стремоус сегодня», — цитирует Ярошенко ТАСС.

Он отметил, что лучшие российские биатлонистки отправятся в Пекин на Олимпийские игры. По мнению Ярошенко, Стремоус является лучшей молдавской биатлонисткой.

Напомним, что Стремоус выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Европы, представляя сборную Молдавии. До 2020 года биатлонистка выступала под российским флагом.

Ранее Хованцев о победе Стремоус заявил, что в России «мы выхолащиваем спортсменов».