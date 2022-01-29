Хованцев — о победе Стремоус: в России мы выхолащиваем спортсменов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу молдаванки Алины Стремоус на чемпионате Европы.

«В России Стремоус попала в разряд «остальных». У Алины была мотивация и стремление выступать, поэтому она приняла решение уехать в Молдавию. ...Не первый раз, когда мы выхолащиваем спортсменов», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Он добавил, что в России жёсткая система отбора, поэтому каждый спортсмен сам по себе. Он отметил, что биатлонистку не брали на сборы, но она доказала свою состоятельность.

Напомним, что Стремоус выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Европы, представляя сборную Молдавии. До 2020 года биатлонистка выступала под российским флагом.

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