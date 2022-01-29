Драчёв назвал сборную России по биатлону закрытым клубом
- РИА Новости
«Рад за неё, девушка в российской команде никогда бы не вышла на международный уровень и не смогла бы выступать, пробиться через эти тернии к звёздам. К сожалению, таким закрытым клубом стала сборная команда страны», — цитирует Драчёва ТАСС.
Напомним, представительница Молдавии Алина Стремоус стала победительницей женской гонки преследования на 10 км, которая проходила в рамках чемпионата Европы по биатлону в Арбере (Германия). До 2020 года биатлонистка представляла сборную России.
Ранее Драчёв заявил, что Подчуфарова решила констатировать факт завершения карьеры.