Драчёв: Подчуфарова решила констатировать факт завершения карьеры
- РИА Новости
«Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт. В момент, когда Ольга выступала, я был чуть подальше от биатлона», — цитирует «Чемпионат» Драчёва.
Он напомнил, что биатлонистка была талантливой, однако мало побеждала.
Напомним, Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования. Перед стартом сезона-2019/20 она решила перейти в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру, однако не смогла получить словенское гражданство.
Ранее Подчуфарова рассказала о проблемах со здоровьем.