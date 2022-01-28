Драчёв: Подчуфарова решила констатировать факт завершения карьеры

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Ольги Подчуфаровой завершить карьеру профессионального спортсмена.
Драчёв: Подчуфарова решила констатировать факт завершения карьеры
  • РИА Новости

«Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт. В момент, когда Ольга выступала, я был чуть подальше от биатлона», — цитирует «Чемпионат» Драчёва.

Он напомнил, что биатлонистка была талантливой, однако мало побеждала.

Напомним, Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования. Перед стартом сезона-2019/20 она решила перейти в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру, однако не смогла получить словенское гражданство.

Ранее Подчуфарова рассказала о проблемах со здоровьем. 

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