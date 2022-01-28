Драчёв: Подчуфарова решила констатировать факт завершения карьеры

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Ольги Подчуфаровой завершить карьеру профессионального спортсмена.

«Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт. В момент, когда Ольга выступала, я был чуть подальше от биатлона», — цитирует «Чемпионат» Драчёва.

Он напомнил, что биатлонистка была талантливой, однако мало побеждала.

Напомним, Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования. Перед стартом сезона-2019/20 она решила перейти в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру, однако не смогла получить словенское гражданство.

Ранее Подчуфарова рассказала о проблемах со здоровьем.