Подчуфарова: все цели и устремления последних двух лет могут идти спать

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о проблемах со здоровьем.
Подчуфарова: все цели и устремления последних двух лет могут идти спать
  • РИА Новости

«Все цели и устремления последних двух лет могут идти спать. Сейчас на носу «Ижевка», которая была моей основной целью, а я начинаю всё сначала», — написала Подчуфарова в своём Instagram.

Она также рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем. Биатлонистка отметила, что находится дома с вылеченными бронхитом и гайморитом.

Напомним, что Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования. Перед стартом сезона-2019/20 она решила перейти в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру, однако не смогла получить словенское гражданство

Ранее Резцова заявила, что хотела бы поговорить с Елисеевым о решении приостановить карьеру.

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