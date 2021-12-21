Резцова: хотела бы поговорить с Елисеевым о решении приостановить карьеру

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на решение биатлониста сборной России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.
Резцова: хотела бы поговорить с Елисеевым о решении приостановить карьеру
  • РИА Новости

«Мне жаль, что Матвей Елисеев принял решение приостановить выступления. Я не знаю, почему сейчас он принял такое решение. Последнее время у Елисеева не всё получалось. Я бы хотела поговорить с Матвеем сама, обсудить это, а потом уже делать выводы», — сказала Анфиса Резцова в интервью «Чемпионату».

28-летний Елисеев принял решение приостановить активные выступления до чемпионата России, который пройдёт в марте 2022 года.

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде биатлонист занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого он был исключён из состава сборной России на второй этап Кубка мира.

Елисеев является двукратным бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете, а также двукратным чемпионом Европы. 

Ранее Губерниев заявил, что ситуация с Елисеевым была прогнозируемой.

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