Прогресс Резцовой и победы Третьякова: в какой форме российские спортсмены находятся за месяц до Игр в Пекине

До Олимпийских игр в Пекине остаётся один месяц. Во всех 15 дисциплинах уже определился круг претендентов на медали. Сборная России вправе рассчитывать на награды во всех видах спорта, кроме трёх. За последнее время заметного прогресса добились биатлонисты и бобслеисты, в то время как конькобежцы и саночники растеряли свои высокие позиции. В каком состоянии пребывает команда по итогам первой половины зимнего сезона — в материале RT.

Биатлон

Олимпийский сезон складывается для сборной России по биатлону гораздо лучше, чем многие предыдущие. По итогам четырёх этапов Кубка мира спортсмены завоевали три личные награды и три эстафетные, что ещё недавно казалось совершенно немыслимым результатом. В полной мере раскрылись Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Про них стало можно говорить, что с чистой стрельбой они претендуют на самые высокие места.

При этом их партнёры по команде обычно оказываются рядом с медальными позициями, и есть шанс, что к Олимпиаде в Пекине они ещё улучшат свои показатели. В эстафетах этого уже достаточно, чтобы россияне всегда рассчитывали на попадание в призовую тройку. Если так пойдёт и дальше, впервые за восемь лет отечественные биатлонисты не будут чужими на ОИ и попытаются завоевать несколько наград.

Бобслей и скелетон

Бобслеисты и скелетонисты тоже радуют своей формой перед Олимпиадой в Пекине. В текущем сезоне не было ни одного этапа КМ, на котором россияне остались бы без медалей. Кроме Александра Третьякова и Елены Никитиной, одержавших по две победы, отличились также скелетонистки Юлия Канакина и Анастасия Тарарыченкова. Приятным сюрпризом стали успехи пилота Ростислава Гайтюкевича — он успел взять три бронзы, а 1 января завоевал первое золото для отечественных экипажей с 2017 года.

Но оценивать перспективы сборной России в этих видах лучше с учётом того, что удавалось показывать непосредственно на олимпийской трассе в Яньцине. Там на официальных тестовых соревнованиях Никитиной и Гайтюкевичу удалось выиграть по одной бронзе. Поэтому две медали любого достоинства должны считаться нижней планкой для коллектива, который с учётом отличных выступлений на других трассах может претендовать и на большее.

Александр Третьяков

globallookpress.com

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Кёрлинг

В прошлом сезоне россияне добились огромных успехов. Женская команда со скипом Алиной Ковалёвой стала серебряным призёром чемпионата мира, а мужская во главе с Сергеем Глуховым — впервые заняла четвёртое место на своём турнире. Такие результаты позволяют надеяться, что в Пекине у России появится дебютная медаль в кёрлинге.

Однако осенью оба коллектива так ярко себя не проявляли. Девушки остались без наград на первенстве Европы, а мужчины расположились на втором месте в его дивизионе B. В каких-либо других крупных турнирах с участием сильных сборных никто не участвовал. Но в кёрлинге это может не иметь никакого значения, если хорошо подготовиться к одному конкретному старту, что у российских спортсменов всё-таки может получиться.

Конькобежный спорт

Положение российских спортсменов сильно изменилось за последний год. Если раньше чуть ли не в каждой из 14 олимпийских дисциплин в сборной был свой представитель высокого уровня, способный дотянуться до медали, то теперь их количество резко сократилось.

Пропали из виду Павел Кулижников, Денис Юсков и Наталья Воронина, в результате чего спринтерские и средние дистанции у мужчин, а также все длинные у женщин сильно просели. Кулижникова ещё пытаются заменить Артём Арефьев и Павел Муштаков, но за другими двумя никого не оказалось. Мужчины-стайеры тоже себя ничем не проявили.

При этом по-прежнему сильны позиции отечественных конькобежек в женском спринте, где отлично выступают Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина. Руслан Захаров подходит к тому, чтобы считаться фаворитом в масс-старте. Елизавета Голубева при определённых обстоятельствах способна проявить себя в забеге с общего старта и на «полторашке», а также помочь подругам в командной гонке преследования. Завоевать двузначное число наград, как это было на трёх последних чемпионатах мира, россиянам вряд ли удастся, но на несколько медалей претендовать всё ещё можно.

Ангелина Голикова

AP

© Peter Dejong

Лыжные гонки

Сборную России в олимпийский сезон оценивать достаточно сложно. В целом национальная команда сохранила статус одной из ведущих держав, но при этом в контексте Игр в Пекине добавилось несколько нюансов. Некоторые спортсмены уже не показывают привычных результатов, другие за последние два месяца, напротив, приятно удивили. При этом в длинных дистанционных гонках ни у кого не было шанса выступить, поэтому в них прогнозы на Олимпиаду давать невозможно.

В мужской команде наконец заново раскрылся Сергей Устюгов. Он единственный в этом сезоне выигрывал медаль в спринте свободным стилем, а также хорошо выступал в дистанционных видах. Александр Большунов даже на некоторое время оказался в его тени, пока не реабилитировался на «Тур де Ски». 25-летний лыжник сильно сдал в спринте в этом сезоне, но при этом в двух случаях из двух возможных становился призёром в 15-километровой разделке классическим ходом, которая скоро станет олимпийской дисциплиной.

У женщин, похоже, решилась проблема четвёртой участницы эстафеты. К Наталье Непряевой, Юлии Ступак и Татьяне Сориной добавилась Вероника Степанова, которая помогла одержать победу в очень сильной по составу участниц гонке в Лиллехаммере. До «Тур де Ски» это была единственная медаль российских лыжниц на Кубке мира. На самой многодневке Непряева и Сорина смогли восполнить дефицит личных наград, что не может не радовать за месяц до Олимпиады.

Санный спорт

Санный спорт тоже относится к видам, которые перестали оправдывать ожидания. Если обычно почти каждый этап КМ и чемпионаты мира приносили россиянам медали, то в этом сезоне такого обильного урожая нет. За последние два месяца удалось выиграть всего пять наград в олимпийских дисциплинах, и четыре из них помогла получить трасса в Сочи. Вне домашних стен команда добыла только одну бронзу в эстафете.

Здесь также нужно обратить особое внимание на то, какие результаты удавалось показывать в Яньцине. И поводов для радости снова мало. Татьяна Иванова на китайском этапе КМ стала шестой, Семён Павличенко показывал седьмое время, а Александр Денисьев и Владислав Антонов замыкали десятку. Иванова, к слову, тогда же получила травму в результате падения и пропустила затем несколько стартов. Пока всё идёт к тому, что российские саночники в третий раз подряд останутся без медалей на заграничной Олимпиаде.

Татьяна Иванова

AP

© Roman Koksarov

Сноуборд

В сноуборде россияне по-прежнему очень сильны в поворотных дисциплинах. На последнем ЧМ Софья Надыршина, Дмитрий Логинов и Андрей Соболев выиграли пять медалей из 12 возможных. Все они подтвердили свой статус в текущем розыгрыше КМ, хотя бы раз оказавшись в первой тройке на отдельных этапах. Того же добилась и Анастасия Курочкина.

К сожалению, на Олимпиаде возможностей попасть на пьедестал почёта будет меньше, чем обычно. В программу войдёт только параллельный гигантский слалом, что сильно осложнит борьбу за медали и сделает невероятно огромной цену ошибки на китайской трассе. Вполне может повториться сценарий ОИ в Пхёнчхане, когда сборная России тоже считалась фаворитом, но осталась ни с чем. С другими дисциплинами сноуборда никаких ожиданий связывать не стоит.

Фигурное катание

Фигурное катание обязано стать главным поставщиком медалей для сборной России. По всем раскладам выходит, что отечественным спортсменам уготовано как минимум шесть наград, что является повторением рекорда Великобритании 1908 года. У российских фигуристов есть отличные шансы занять весь пьедестал почёта в женском одиночном катании, выиграть золото и ещё одну медаль в парных состязаниях, а также одержать победу в командном турнире.

С остальными дисциплинами всё не так однозначно. В мужском катании явного претендента на попадание на пьедестал нет. Даже если кому-то из россиян удастся выступить удачно, представители США и Японии гораздо более техничны. В танцах на льду есть Виктория Синицина и Никита Кацалапов, для которых нет места ниже второго, но партнёру может помешать травма спины. Александре Степановой и Ивану Букину претендовать на бронзу возможно, но всё-таки сложно.

Камила Валиева

РИА Новости

© Алексей Даничев

Фристайл

Олимпиада в Пекине способна принести России первое золото в этом виде. По крайней мере, будет большой сенсацией, если это не произойдёт. Акробат Максим Буров в новом сезоне выиграл все четыре этапа КМ, а до этого дважды побеждал на первенствах планеты. Его основными конкурентами станут спортсмены из Китая, выступающие у себя дома, но пока 23-летний уроженец Ярославля всех их обязательно опережал. Кроме того, он будет претендовать как минимум на серебро командного турнира, где главными фаворитами всё-таки считаются хозяева ОИ.

Другие дисциплины фристайла тоже могут принести медали россиянам. Сергей Ридзик (ски-кросс), Анастасия Смирнова (могул), Любовь и Станислав Никитины (акробатика), Анастасия Таталина и Лана Прусакова (биг-эйр и слоупстайл) показывали в недалёком прошлом блестящие результаты, но с их стороны не было такого доминирования, каким может похвастать Буров. Так, помимо потенциального золота, российские фристайлисты могут ещё и впервые завоевать больше двух наград на одних Играх.

Хоккей

Решение НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпиаду автоматически делает мужскую сборную России главным фаворитом Игр в Пекине. Четыре года назад это позволило подопечным Олега Знарка сначала без проблем дойти до финала, а затем и выиграть золото.

С тех пор ситуация радикально не поменялась, и КХЛ по-прежнему готова предоставить национальной команде второй состав, который на фоне конкурентов будет смотреться грозно. Это подтвердил недавний Кубок Первого канала, на котором Россия победила Канаду, Чехию и Швецию и в овертайме уступила Финляндии. При этом в подчинении у Алексея Жамнова ещё не было 17-летнего Матвея Мичкова, который способен усилить сборную.

Совсем в ином положении находится женская команда. Для неё станет удачей и третье место, которое на чемпионатах мира не покорялось уже пять лет. На последнем первенстве планеты, проходившем в августе, подопечные Евгения Бобарико выбыли на стадии четвертьфинала. Для россиянок всё будет зависеть от того, как они настроятся на решающие матчи олимпийского плей-офф.

Игрок сборной России Вадим Шипачёв (в центре на втором плане) и игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в матче второго этапа Еврохоккейтура сезона 2021/22 Кубок Первого канала между сборными командами России и Чехии

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Шорт-трек

Сборная России удерживается на уровне середняка, способного завоевать одну-две медали на любом крупном соревновании, в том числе на Олимпийских играх. В нынешнем сезоне в этом виде ничего не поменялось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Лидер последних лет Семён Елистратов всё ещё входит в число лучших в мире, составы на эстафету остаются конкурентоспособными, а некоторым спортсменам иногда удаётся попасть в тройку в отдельных гонках КМ.

Но шорт-трек специфичен тем, что в нём далеко не всё решает умение спортсмена быстро рассекать лёд. От удачи (точнее, от поведения соперников) зависит очень многое, и едва ли не любой может как лишиться всего, так и неожиданно оказаться в призах. Российских шорт-трекистов это касается тоже.

Горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина

Эти три вида объединяет полная бесперспективность для российской команды. Если в предыдущих сезонах у кого-то ещё получалось блеснуть на этапах КМ, то перед Олимпиадой в Пекине подобных успехов не было.

По состоянию на 31 декабря 2021 года только одному человеку из всех трёх сборных удалось попасть в десятку лучших в личных соревнованиях. Это был прыгун с трамплина Евгений Климов, занявший пятое место в Энгельберге. Он же однажды помог россиянам завершить на седьмой строчке командный турнир в Висле. Горнолыжники могут похвастаться только тем, что иногда оказываются в конце очковой тридцатки, а двоеборцы и вовсе почти перестали ездить на этапы КМ.

Картина не была бы такой пессимистичной, если бы в программу ОИ входило женское двоеборье. В нём российские девушки регулярно финишируют в пределах топ-10 или рядом с ним. Но возможностей побороться за олимпийские медали у лыжниц, умеющих ещё и прыгать с трамплина, не будет ни в 2022-м, ни в 2026-м.