Семеро биатлонистов пропустят этап КМ в Антерсельве
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Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков из группы тренера Юрия Каминского поедут на сбор на Семинском перевале. В то же время, Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков и Василий Томшин из группы Сергея Башкирова останутся в Антерсельве.
В женской сборной России этап Кубка мира пропустят Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко из группы Михаила Шашилова. О дальнейших планах Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной, которые тренируются индивидуально, пока ничего неизвестно.
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