Семеро биатлонистов пропустят этап КМ в Антерсельве

Короткая ссылка
Часть биатлонистов сборной России по биатлону из групп Юрия Каминского и Михаила Шашилова не выступят на седьмом этапе Кубка мира в Антерсельве ради подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Семеро биатлонистов пропустят этап КМ в Антерсельве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков из группы тренера Юрия Каминского поедут на сбор на Семинском перевале. В то же время, Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков и Василий Томшин из группы Сергея Башкирова останутся в Антерсельве.

В женской сборной России этап Кубка мира пропустят Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко из группы Михаила Шашилова. О дальнейших планах Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной, которые тренируются индивидуально, пока ничего неизвестно.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Васильев заявил, что серебро Рождественской гонки не поможет Буртасовой попасть на Игры-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить