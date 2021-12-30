Семеро биатлонистов пропустят этап КМ в Антерсельве

Часть биатлонистов сборной России по биатлону из групп Юрия Каминского и Михаила Шашилова не выступят на седьмом этапе Кубка мира в Антерсельве ради подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков из группы тренера Юрия Каминского поедут на сбор на Семинском перевале. В то же время, Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков и Василий Томшин из группы Сергея Башкирова останутся в Антерсельве.

В женской сборной России этап Кубка мира пропустят Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко из группы Михаила Шашилова. О дальнейших планах Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной, которые тренируются индивидуально, пока ничего неизвестно.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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