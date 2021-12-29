Васильев: серебро Рождественской гонки не поможет Буртасовой попасть на Игры-2022

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о результатах россиян в Рождественской гонке по биатлону 2021 года в немецком Рупольдинге.

«Не думаю, что Буртасову включат в состав на Олимпиаду. Скорее всего, олимпийская команда будет составляться из числа спортсменов, которые выступят на январских этапах Кубка мира», цитирует Васильева ТАСС.

Васильев назвал Рождественскую гонку шоу. По его мнению, не стоит оценивать эти соревнования серьёзно.

Матвей Елисеев и Евгения Буртасова 28 декабря завоевали серебряные медали в гонке преследования и бронзовые награды в масс-старте в Рождественской гонке.

Напомним, что Буртасова и Елисеев выступают во втором по значимости турнире по биатлону Кубке IBU.

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Елисеев взял паузу в выступлениях по состоянию здоровья.